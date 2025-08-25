Harrison Ford: Tudi stari ljudje znajo ljubiti

Igralec Harrison Ford je v pogovorni oddaji Wild Card with Rachel Martin iskreno spregovoril o ljubezni, odnosih in 15-letnem zakonu z igralko Calisto Flockhart , s katero sta se poročila leta 2010. Ko ga je novinarka vprašala, kaj so ga leta naučila o ljubezni, je odvrnil: "Tudi stari ljudje znajo ljubiti."

Hollywoodski zvezdnik, ki je trikrat stopil pred oltar, je pojasnil: "Ko razmišljaš o zaljubljenosti in vsem tem, misliš, da je to stvar mladosti ali nečesa podobnega in da je problem ostati zaljubljen. Vzdrževanje, negovanje in to, da ne zamočiš. Vsi, ki smo zaljubljeni ali v razmerjih, na tem delamo vsak dan," je dejal igralec, ki je v prvi zakon skočil pri zgolj 23 letih.

"Prvič sem se poročil pri 23 letih, kar bi moralo biti nezakonito," se je pošalil igralec, ki je po 15-letnem zakonu s kuharico Mary Marquardt, s katero je imel dva otroka, skočil v zakon s scenaristko Melisso Mathison, s katero sta se po 21 letih zakona ločila leta 2004. Tudi z njo je povil dva otroka. "Jaz, tako kot vsi drugi, sem rad zaljubljen," je še dejal igralec, ki je po poroki s Calisto posvojil njenega sina.