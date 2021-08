Harrison Ford čas z družino preživlja v Dubrovniku

Ford se je na Hrvaško odpravil z ženo Calisto Flockhart , s katero sta poročena že več kot 12 let, družbo na dopustu pa jima je delal tudi sin Liam . Zvezdniško družino so mimoidoči opazili med sprehodom po ulicah in obiskom obzidja, fotografi pa so igralca ujeli tudi med sproščanjem v apartmaju.

79-letnik pa počitnic ni izkoristil zgolj za spoznavanje Dubrovnika, ampak je čas namenil tudi okrevanju po poškodbi, ki jo je staknil med snemanjem petega filma o raziskovalcu Indiani Jonesu. Igralec si je med snemanjem poškodoval ramo: ''To je Harrisonov zadnji skok v čevlje Indiane Jonesa, zato so vsi mislili, da bo vse potekalo gladko,'' je otoškim medijem dejal eden od članov ekipe in dodal, da žal ni tako in da je situacija še hujša, kot so najprej mislili.