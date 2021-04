'Harry bi moral Meghan bolje pripraviti na življenje v kraljevi družini'

Krivda, da se je zgodil razdor v kraljevi družini ali tako imenovan Megxit, je Harryjeva, pravi strokovnjak Robert Jobson. Harry bi moral Meghan bolje pripraviti na življenje v družini, ki ima tako veliko odgovornost do ljudstva in ji predstaviti vse pluse in minuse, ki takemu življenju pritičejo.

Strokovnjak, ki se ukvarja z britansko kraljevo družino in preučuje tradicijo življenja na britanskem kraljevem dvoru, Robert Jobson, je prepričan, da je bila Meghan Markle slabo pripravljena na življenje v tako tradicionalni družini, ki deluje kot veliko družinsko podjetje. Kakšna bo njena vloga in kako bo njeno življenje potekalo znotraj zidov palače, pa bi ji po Jobsonovem mnenju moral nujno odkrito predstaviti kar njen takrat bodoči mož, princ Harry.

icon-expand Meghan Markle in princ Harry FOTO: Profimedia

"Gre za kombinacijo krivde Harryja in Meghan, predvsem Harryja, ker ji ni razložil, kaj natančno to pomeni," je povedal Robert Jobson, tudi avtor knjige o princu Filipu,ki bo izšla na dan Filipovega 100. rojstnega dne. "Harry ni ravno najbolj brihten fant, mogoče pa ji samo ni želel povedati, kaj to pomeni zanjo. Biti član kraljeve družine je zelo težko delo. Ljudje mislijo, da ni, pa je. Sploh ni glamurozno in mogoče ji prav to ni bilo všeč," je še dejal Jobson.

Del krivde pripisuje tudi sami Meghan, saj se po njegovem mnenju ni zadosti potrudila, da bi se vključila v družino in privadila na življenje v palači. Jobson je prepričan, da bi lahko pokazala več zanimanja za tradicijo in pomagala pri nalogah, ki jih člani kraljeve družine pač morajo izvajati. "Če se želiš poročiti v tako prestižno družino, je na tebi, da narediš domačo nalogo in se pozanimaš, v kaj natančno se spuščaš,"je prepričan Jobson. Meghan je imela zares malo izgovorov za to, da se ni vključila, saj ji je kraljeva družina prišla daleč nasproti. Dodelili so ji namreč članico kraljičine osebne ekipe, Samantho Cohen, ki ji je pomagala pri učenju protokola in drugih pomembnih nalog, ki jih kot vojvodinja mora poznati.

Če bi razumela, kje je njeno mesto in kaj natančno temu mestu pritiče, se vojvodinja in njen mož mogoče ne bi odločila za samostojno pot v Hollywoodu. "Ko je videla, da ima ona samo majhno hiško, William in Kate pa sta par številka ena, tega najbrž ni razumela. Verjetno je razmišljala, da lahko s Harryjem živita boljše in začela komercializirati kraljevo družino," razmišlja in špekulira Jobson. "To pa pač ni sprejemljivo," je še prepričan strokovnjak.

"Kraljevo družino financira britansko ljudstvo, to je naša kraljeva družina in pričakujemo, da nam izkažejo spoštovanje. Brez Britancev kraljeva družina ne obstaja," je trdno prepričan Jobson. Po njegovem mnenju je temelj kraljeve družine "služiti in pomagati drugim. Ne pa pomagati sebi in služiti zase. Bojim se, da se je v primeru Meghan in Harryja zgodilo ravno to. V resnici krivim Harryja, ker je natančno vedel, kaj se dogaja, vendar si je zaželel svojo torto pojesti sam. To pa se ne počne."

Par sedaj živi v Kaliforniji in je podpisal več milijonov evrov vredno pogodbo z medijsko hišo, pri kateri bo produciral zabavne podcast oddaje in prav tako zelo donosno pogodbo s televizijsko produkcijsko hišo, kjer bosta Meghan in Harry sodelovala pri nastanku filma, dokumentarcev in šovov.