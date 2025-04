Harry Hamlin o težkih trenutkih: Žena Lisa Rinna mu je grozila s smrtjo

Igralec Harry Hamlin je razkril, da mu je žena Lisa Rinna grozila s smrtjo, medtem ko se je borila s poporodno depresijo. "Imela sem grozno poporodno depresijo, a tega nisem vedela," je 61-letnica povedala med petkovo epizodo njunega podkasta in dodala: "Nisem vedela, kaj je to. Ko imaš prvega otroka, ne veš. Preprosto ne veš."

Rinna je priznala, da se je počutila "popolnoma brezupno", ko se je 15 mesecev borila z omenjeno depresijo, potem ko je junija 1998 rodila prvorojenko Delilah Hamlin. Zvezdnica je dodala, da se je ves čas počutila, kot da nad njo visi ogromen temen oblak.

Depresija se je vrnila junija leta 2001, ko sta se razveselila hčerke Amelie. Takrat je Harryja resnično začelo skrbeti. "Rekla si: 'Ubila te bom,'" je razkril igralec in dodal: "In rekel sem, 'Raje takoj pokliči ginekologa.' Rekla si, 'Raje pazi. Rada bi te ubila.' Želela si, da noži ostanejo v predalu."

Čeprav se Rinna ni natančno spomnila, da bi Harryju grozila z življenjem, se je njegova zgodba ujemala z njeno izkušnjo."Imela sem grozljive halucinacije ubijanja ljudi in morala sem odnesti nože iz hiše," je priznala in dodala: "Imela sem tudi grozljive vizije vožnje z avtom neposredno v zid."

Čeprav se je borila s hudo obliko poporodne depresije, je zatrdila, da nikoli ni izkusila nobenih negativnih čustev do nobene od svojih hčera. "Nisem imela groznih vizij o tem, da bi kakor koli poškodovala otroka. Ni šlo za to," je pojasnila in dodala: "Šlo je za brezup, najtemnejšo depresijo in te grozljive vizije, halucinacije." Rinni so na koncu predpisali antidepresive, ki so jo rešili tegob. Novopečene mamice, ki trpijo, predvsem tiste, ki trpijo v tišini, je pozvala, naj si nemudoma poiščejo pomoč.