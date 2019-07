Harry in Meghan bosta imela največ dva otroka

Princ Harry in njegova žena Meghan Markle že razmišljata o svetu, ki čaka njunega sina Archieja in njegovega potencialnega brata ali sestro. Harryjev pogovor z britansko primatologinjo, etologinjo in antropologinjo Dr. Jane Goodall , ki je potekal za septembrsko številko britanske revije Vogue , se je dotaknil tudi okolja, v katerem bodo živele naslednje generacije.

"Mi smo edina vrsta na tem planetu, ki misli, da ta svet pripada nam in samo nam," je povedal Harry, s katerim se je Dr. Goodallova strinjala, nato pa ga vprašala, če se mu stanje okolja zdi slabše, odkar je postal oče. "To je naredilo razliko," je odgovoril in dodal, da je bil od nekdaj povezan z naravo in da jo je vedno imel zelo rad ter nadaljeval: "Sedaj na to gledam drugače. Vedno sem hotel zagotoviti, tudi pred otrokom in v upanju na otroke ...", Dr. Goodallova pa ga je v smehu prekinila in pripomnila: "Ampak ne preveč!", zato je Harry hitro zagotovil: "Dva največ!".

Potem pa je nadaljeval, kar je želel povedati, in sicer, da je bil vedno mnenja, da smo si ta prostor sposodili in glede na to, da smo vsi inteligentni in dovolj razviti, bi morali za seboj pustiti nekaj boljšega za naslednje generacije.

Že pred Meghanino nosečnostjo pa je Harry sicer povedal, da si ne želi prevelike družine.