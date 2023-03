Harry in Meghan izseljena iz hiše v Windsorju, kralj jo je ponudil princu Andrewu

Kralj Karel III. se je odločil, da se morata princ Harry in njegova soproga Meghan Markle izseliti iz hiše s posestva ob gradu Windsor. Obvestilo o izselitvi sta zakonca že prejela, hišo pa je kralj sedaj ponudil bratu, princu Andrewu. Vojvoda in vojvodinja Susseška, ki sicer po selitvi iz Kanade zdaj živita v Kaliforniji, sta v razkošni hiši Frogmore Cottage z dvajsetimi sobami živela le nekaj mesecev, kljub temu pa ju je monarhova poteza zelo razočarala.

Kralj Karel III. je očitno zelo jezen na svojega mlajšega sina, princa Harryja, in njegovo soprogo Meghan Markle. Iz Buckinghamske palače so zakoncema namreč že poslali obvestilo o tem, da se je kralj odločil, da se morata izseliti iz razkošne hiše na posestvu ob gradu Windsor.

icon-expand Princ Harry in Meghan Markle sta nad kraljevo potezo razočarana. FOTO: Profimeda

Frogmore Cottage, kjer sta vojvoda in vojvodinja Susseška živela le nekaj mesecev, je monarh ponudil svojemu bratu, princu Andrewu, ki so mu bili zaradi spolnih obtožb sicer odvzeti vojaški in kraljevi nazivi. Kralj naj bi mu v zadnjih mesecih tudi močno znižal letno štipendijo, kar pomeni, da mu primanjkuje denarja za stroške hiše, v kateri trenutno živi. Princ, ki trenutno biva v bližini posesti v hiši z 31 spalnicami, se s ponudbo manjše nepremičnine ne strinja.

icon-expand Frogmore Cottage naj bi bil nov dom princa Andrewa. FOTO: Profimedia

Prestižni dom z dvajsetimi sobami sta Harry in Meghan dobila za poročno darilo od pokojne kraljice Elizabete II. Čeprav sta kljub selitvi v Združene države Amerike lani tam praznovala prvi rojstni dan hčerke Lilibet, je kralj očitno prepričan, da posestva ne potrebujeta več.

Nepremičnino so v letih 2018 in 2019 prenovili, stroške prenove pa je v celoti povrnil princ Harry. Le leto kasneje sta princ in njegova žena odpotovala v tujino, kjer sta si skupaj s hčerko in sinom Archijem uredila dom in tudi uradno izstopila iz kraljeve družine. Novico o tem, da se morata izseliti, naj bi zakonca izvedela že nekaj dni po tem, ko je Harry objavil svojo prvo knjigo z naslovom Spare in v njej razkril vse skrivnosti monarhije.