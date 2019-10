Harry in Meghan odhajata 'na pavzo'

Po poročanju tujih tabloidov si bosta zakonca Meghan Markle in princ Harry privoščila šesttedenski oddih od kraljevih dolžnosti in medijskega pompa. S petmesečnim sinom Archiejem se bosta, po pisanju tujih medijev, odpravila 'čez lužo' in obiskala ZDA. Njun prvorojenec bo tako prvič stopil na tla materine rodne domovine.