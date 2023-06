Harry in Meghan nista povabljena na praznovanje kraljevega rojstnega dneva

Vojvoda in vojvodinja Susseška se ne bosta pridružila kraljevi družini na prvem javnem praznovanju rojstnega dne vladavine kralja Karla III. Razlog za to tiči v tem, da Harry in Meghan nista prejela uradnega vabila na dogodek, ki se bo sicer odvijal 17. junija, kot so predvidevali strokovnjaki za kraljevo družino, pa zakonca, ki živita v Kaliforniji, nista načrtovala udeležbe.

Princ Harry in Meghan Markle bosta manjkala na še enem pomembnem dogodku kraljeve družine. Tokrat je situacija obrnjena, saj na praznovanje kraljevega prvega rojstnega dne niti nista bila povabljena, kot so poročali britanski mediji, pa se ga niti nista nameravala udeležiti. Harry sicer trenutno bije sodno bitko z angleškimi tabloidi, sedel pa je celo na sedež za priče. icon-expand Princ Harry in Meghan Markle nista povabljena na praznovanje. FOTO: Profimedia Trooping the Colour se imenuje uradno praznovanje monarhovega rojstnega dne, ki ga tradicionalno praznujejo drugo soboto v mesecu juniju, praznujejo pa ga že vse od leta 1600. zadnjih 70 let ga je praznovala kraljica Elizabeta II., ki je umrla septembra 2022, njeno mesto pa je po smrti prevzel najstarejši sin Charles, ki bo tokrat prvič praznoval kraljev rojstni dan. Na tradicionalni paradi bo sodelovalo več sto vojakov britanske vojske, med katerimi je tudi princ Harry, ki je bil na dveh misijah v Afganistanu. Parado bo spremljal tudi prelet vojaških letal, ki jo bo kralj spremljal iz balkona Buckinghamske palače, družbo pa mu bo delala družina – razen mlajšega sina Harryja, njegove žene Meghan in njunih dveh otrok. PREBERI ŠE Princ William se je zahvalil vojakom, ki so zaradi vročine na vaji omedleli Zakonca, ki sta se pred leti preselila v Kalifornijo, sta se sicer udeležila še zadnje parade, ki je obeležila 70 let vladavine kraljice Elizabete II., Harryjeve babice. Takrat sta z njima v Anglijo pripotovala tudi oba otroka, takrat enoletna Lilibet pa je spoznala sorodnike po očetovi strani. Sodelovala sta tudi na paradah leta 2018, le mesec po njuni poroki, in leta 2019. V letih 2020 in 2021 je bilo tradicionalno praznovanje zaradi pandemije močno okrnjeno. Harry se je sicer v domovino vrnil pred tednom, ko se je pojavil na sodišču, kjer je pričal v tožbi, ki jo je vložil zoper Mirror Group Newspapers, med obiskom v Londonu pa je bival v hiši Frogmore Cottage, v kateri sta stanovala z Meghan. Kljub temu, da je bil v neposredni bližini doma princa Williama in je preživel več časa na podeželju kot ob kraljevem kronanju prejšnji mesec, se naj ne bi sestal ne z bratom in ne z očetom. Parade se bodo sicer udeležili princ William z družino, kraljeva sestra princesa Anne in kraljevi brat princ Edward, ki bosta sodelovala na konjih.