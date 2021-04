Harry in Meghan nista pozabila na obletnico zakona Williama in Kate

Princ William in Kate Middleton sta praznovala 10. obletnico poroke. Ob tem sta prejela številne čestitke, na njun jubilej pa naj ne bi pozabila niti odtujeni brat princa Williama, Harry in njegova žena Meghan Markle. Čestitala naj bi jima zasebno, v kakšnih medsebojnih odnosih sta para trenutno, pa ni znano.

Bodoči kralj, trenutno pa še princ, William, in njegova ženaKate sta praznovala 10. obletnico poroke. Williamov brat, princ Harry, in njegova žena Meghan pa naj bi v zasebnem sporočilu paru zaželela vse najboljše na nadaljnji skupni poti. Čeprav nekdanji kraljevi par uradno še žaluje za princem Filipom in je prav preminulemu Harryjevemu dedku posvečena naslovnica spletne strani fundacije, ki jo Meghan in Harry vodita, pa naj bi par, kljub zelo skrhanim odnosom, Williamu in Kate poslal zasebno voščilo. Ali nameravata poslati tudi kakšno uradno in javno voščilo, ni znano.

icon-expand Meghan, Harry, William in Kate FOTO: Profimedia

Harry in Meghan naj bi na ta način znova navezala stike z bodočim kraljem in njegovo družino, po tem, ko so bili njihovi odnosi na zelo trhlih tleh zaradi marčevskega odmevnega intervjuja z Oprah. Harry, ki se je pred kratkim vrnil iz Anglije v Kalifornijo, pa naj bi prav s pomočjo svakinje Kate znova vzpostavil odnos z bratom.

icon-expand Kate in William v zahvalnem videospotu FOTO: Profimedia

39-letna Kate in 38-letni William sta ob obletnici poroke objavila nova uradna portreta, ki ju je posnel fotograf Chris Floyd pred Kensingtonsko palačo. Pozneje sta na družbenem omrežju delila še video v zahvalo oboževalcem za vse čestitke in podporo, ki so jima jo izkazali v času njunega 10 let trajajočega zakona. Na videoposnetku so tudi vsi trije njuni otroci, 7-letni princ George, skoraj 6-letna princes Charlotte in 3-letni princ Louis.