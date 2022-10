Harry in Meghan po odsotnosti z uradnega portreta z lastno fotografijo

Odzivi na to potezo so mešani. Poznavalec kraljeve družine Tom Bower, ki se je podpisal pod knjigo Revenge: Meghan, Harry and the War Between the Windsors je PageSixu dejal, da je bil vzrok za to dejanje po njegovem mnenju maščevanje in želja po osramotitvi kraljeve družine. "Vse je del grajenja Meghanine znamke. Najprej knjiga, nato serija na tuji pretočni platformi, sedaj še podkast. Vse je denar in v njihovo korist, saj so bili sedaj v času pogreba na očeh javnosti."

Tudi ameriški ET je za izjavo poprosil poznavalko kraljeve družine. Katie Nicholl je potezo zakoncev označila za precej drzno in ob tem dodala, da je fotografija Harryja in Meghan kot opomin, da dejansko obstaja ta alternativni kraljevi dvor čez lužo. Portret, ki ga je izdala Buckinghamska palača, namreč vključuje sedanjega in bodočega kralja s svojima soprogama, kjer predvsem William predstavlja prihodnost monarhije.