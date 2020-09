Harry in Meghan podpisala večletno pogodbo: postala bosta producenta

Poznavalci kraljeve družine so bili že ob odhodu princa Harryja in Meghan Markle v ZDA prepričani, da bosta poklicne priložnosti iskala v Hollywoodu. To se je tudi uresničilo, ker sta podpisala pogodbo z Netflixom, tako se bosta preizkusila v vlogi producentov.

Meghan Marklein princ Harry sta srečna z življenjem v Kaliforniji, kjer sta po poročanju ameriških medijev pred dnevi sklenila večletno pogodbo s produkcijsko družbo Netflix. Tako bosta sodelovala pri ustvarjanju dokumentarnih filmov, serij, celovečercev in otroškega programa. Vojvodinja Sussekška je po slovesu od kraljevega načina življenja že sodelovala pri filmskem projektu, ko je nastopila kot pripovedovalka v filmu o slonji družini in njihovi poti po puščavi Kalahari v južni Afriki. icon-expand Meghan Markle in princ Harry se bosta preizkusila kot producenta. FOTO: Profimedia Večkrat pa je Meghan že jasno povedala, da se ne bo vrnila k igranju pred kamerami, po tem, ko je zaslovela v drami Suits."Najin poudarek bo na ustvarjanju vsebin, ki informirajo in dajejo upanje,"sta zakonca povedala v izjavi ob podpisu pogodbe. "Ker imava majhnega otroka, nama je pomembno tudi ustvarjanje družinskega programa." "Izjemo ponosni smo, da sta izbrala Netflix kot prostor za ustvarjanje in navdušeni smo, da bosta pripovedovala zgodbe, ki lahko pomagajo drugim in povečajo upanje v življenje," je povedal izvršni direktorTed Sarandos. V zadnjem mesecu sta se kraljeva zakonca pogovarjala o sodelovanju z Disneyjem, prav tako pa sta bila na sestanku s podjetjem NBCUniversal. Pred kratkim sta kupila tudi novo domovanje v Santa Barbari, le uro stran od doma Oprah Winfrey in Ellen DeGeners.