Harry in Meghan pokazala sina

Britanska kraljeva družina se je povečala za novega družinskega člana. Vojvodinja Meghan Markle in princ Harry sta pred dnevi dobila sina. Zdaj pa sta sinčka tudi pokazala. Kako pa je z imenom novega člana kraljeve družine?

Britanska javnost je v zadnjih dneh nestrpno pričakovala novi kraljevi naraščaj. Tuji mediji so neumorno poročali o napredku nosečnosti in dogajanjem znotraj kraljeve družine. Nato pa na uradnem Instagramu vojvodinje sporočili, da je vojvodinja Meghan že rodila: "Veseli nas, da sta se vojvoda in vojvodinja Sussekška razveselila prvorojenca. Rodil se je zgodaj dopoldne, 6. maja 2019, novorojenec tehta 3,26 kilograma. Vojvodinja in dojenček sta dobrega zdravja. Želimo se zahvaliti vsem, ki se z nami veselijo ter nas podpirajo v tem tako zelo posebnem času."

Minilo je nekaj dni in kraljevi par je v gradu Windsor z dojenčkom stopil pred kamere. "Magično je, ter neverjetno. Imam dve najboljši osebi zraven sebe. Zelo sem srečna," je medijem zaupala Meghan ter dodala, da ima fantek zelo nežen in miren temperament: "Je kot v sanjah, prvih nekaj dni je bilo res posebnih." Harry pa je navdušeno dodal: "Vsi govorijo, da so prve velike spremembe na otroku vidne po dveh tednih. Toda spremembe opažam iz dneva v dan. Čudovito je. Starševstvo je nekaj neverjetnega. Navdušena sva, da sva dobila svojo kepico veselja ..."

Mali princ. FOTO: AP

Tukaj pa so tudi prve fotografije in videoposnetek malega princa in mlade družinice.