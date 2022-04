Harry in Meghan pred igrami Invictus prispela na Nizozemsko

Zakonca Harry in Meghan sta se po četrtkovem obisku kraljice Elizabete II., ki bo čez nekaj dni praznovala svoj 96. rojstni dan, udeležila sprejema v nizozemskem mestu Haag, kjer bosta danes sodelovala na otvoritveni slovesnosti iger Invictus. Ob obisku kraljice so bili britanski tabloidi kritični do 37-letnega Harryja in njegove 40-letne žene, saj sta prejšnji mesec izpustila spominsko mašo za kraljičinega soproga, princa Filipa, ki je umrl aprila lani, le nekaj tednov pred svojim 100. rojstnim dnem.