Harry in Meghan pristala v Veliki Britaniji: Vrnila sta se z otrokoma

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta se vrnila v Združeno kraljestvo, poroča BBC News. Princ Harry, Meghan in njuna otroka Archie in Lilibet naj bi v državo prileteli zasebno iz Kalifornije. Tiskovni predstavnik vojvode in vojvodinje Susseške pa je ob tem dejal, da "tega ne bomo komentirali javno."

Prince Harry, Meghan Markle FOTO: Profimedia

Prejšnji teden so mediji poročali, da se bo par avgusta preselil v Združeno kraljestvo, kar naj bi pravkar postala nova realnost zanje. Kljub temu se Harry in Meghan ne bosta vrnila k uradnim dolžnostim, ampak bosta živela v Veliki Britaniji kot neaktivna člana kraljeve družine. Družina naj bi se domnevno nastanila na zasebni posesti zunaj Londona na območju Cotswolds.

Razlogi za vrnitev niso znani

Eden najmočnejših razlogov naj bi bila izobrazba njunih otrok in želja, da Archie in Lilibet odrasteta tudi v okolju, povezanem z očetovo britansko dediščino. Oba otroka sta tako že vpisana v šolo, novo šolsko leto pa naj bi se začelo prihodnji teden. Harry je poleg tega že večkrat povedal, da si želi več časa preživeti z očetom, kraljem Charlesom III., ki se zdravi zaradi raka. Ena od možnosti pa je tudi prihajajoča 30. obletnica smrti princese Diane, ki se obeta prihodnje leto, v Veliki Britaniji se bodo zato vrstili dogodki in spomini nanjo.

Meghan Markle FOTO: Instagram

Sussexovi so v začetku leta 2020 zapustili Združeno kraljestvo in prenehali opravljati svoje kraljeve dolžnosti, preden so se marca istega leta naselili v Kaliforniji. Kralj Charles je bil o selitvi obveščen v začetku tega meseca. Družina ga je namreč obiskala v njegovem domu v Highgroveu julija letos, vendar naj se o selitvi ne bi pogovarjali. Pred tem obiskom princ Harry in Meghan nista bila skupaj v Združenem kraljestvu, odkar sta se leta 2022 udeležila pogreba kraljice Elizabete II.

Varnost zakoncev Sussex v Združenem kraljestvu je bila v medijih že predmet številnih razprav, odkar je v javnost prišla novica o njuni vrnitvi. Lansko leto je princ Harry izgubil pravni boj glede stopnje varnosti, do katere so on in njegova družina upravičeni, medtem ko so v državi. Ob vrnitvi zato še vedno ni jasno, kakšno stopnjo varovanja bo družina dobila. Guardian navaja, da za zdaj ni načrtov, da bi jima država zagotovila enako oboroženo zaščito, kot jo imajo nekateri člani kraljeve družine. Odločitev temelji na varnostni oceni in je ne sprejema neposredno premier.