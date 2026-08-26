Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Harry in Meghan pristala v Veliki Britaniji: Vrnila sta se z otrokoma

London, 26. 08. 2026 16.07 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
A. J.
Harry in Meghan.

Po šestih letih se je zgodilo dolgo pričakovano: princ Harry in njegova soproga Meghan sta se vrnila v Združeno kraljestvo. Prispela sta z obema otrokoma, skupaj pa naj bi se nastanili na zasebni posesti zunaj Londona. Kot je znano, se ne bosta vrnila k opravljajnju kraljevih dolžnosti, skrivnost pa za zdaj ostajajo tudi razlogi za povratek.

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta se vrnila v Združeno kraljestvo, poroča BBC News. Princ Harry, Meghan in njuna otroka Archie in Lilibet naj bi v državo prileteli zasebno iz Kalifornije. Tiskovni predstavnik vojvode in vojvodinje Susseške pa je ob tem dejal, da "tega ne bomo komentirali javno."

Prince Harry, Meghan Markle
Prince Harry, Meghan Markle
FOTO: Profimedia

 Prejšnji teden so mediji poročali, da se bo par avgusta preselil v Združeno kraljestvo, kar naj bi pravkar postala nova realnost zanje. Kljub temu se Harry in Meghan ne bosta vrnila k uradnim dolžnostim, ampak bosta živela v Veliki Britaniji kot neaktivna člana kraljeve družine. Družina naj bi se domnevno nastanila na zasebni posesti zunaj Londona na območju Cotswolds.

Razlogi za vrnitev niso znani

Eden najmočnejših razlogov naj bi bila izobrazba njunih otrok in želja, da Archie in Lilibet odrasteta tudi v okolju, povezanem z očetovo britansko dediščino. Oba otroka sta tako že vpisana v šolo, novo šolsko leto pa naj bi se začelo prihodnji teden. Harry je poleg tega že večkrat povedal, da si želi več časa preživeti z očetom, kraljem Charlesom III., ki se zdravi zaradi raka. Ena od možnosti pa je tudi prihajajoča 30. obletnica smrti princese Diane, ki se obeta prihodnje leto, v Veliki Britaniji se bodo zato vrstili dogodki in spomini nanjo.

Meghan Markle
Meghan Markle
FOTO: Instagram

Sussexovi so v začetku leta 2020 zapustili Združeno kraljestvo in prenehali opravljati svoje kraljeve dolžnosti, preden so se marca istega leta naselili v Kaliforniji. Kralj Charles je bil o selitvi obveščen v začetku tega meseca. Družina ga je namreč obiskala v njegovem domu v Highgroveu julija letos, vendar naj se o selitvi ne bi pogovarjali. Pred tem obiskom princ Harry in Meghan nista bila skupaj v Združenem kraljestvu, odkar sta se leta 2022 udeležila pogreba kraljice Elizabete II.

Preberi še Bosta Harry in Meghan v Združenem kraljestvu ostala le eno leto?

Varnost zakoncev Sussex v Združenem kraljestvu je bila v medijih že predmet številnih razprav, odkar je v javnost prišla novica o njuni vrnitvi. Lansko leto je princ Harry izgubil pravni boj glede stopnje varnosti, do katere so on in njegova družina upravičeni, medtem ko so v državi.

Ob vrnitvi zato še vedno ni jasno, kakšno stopnjo varovanja bo družina dobila. Guardian navaja, da za zdaj ni načrtov, da bi jima država zagotovila enako oboroženo zaščito, kot jo imajo nekateri člani kraljeve družine. Odločitev temelji na varnostni oceni in je ne sprejema neposredno premier.

Razlagalnik

Naziv vojvoda in vojvodinja Susseška je plemiški naslov, ki ga je princu Harryju in njegovi ženi Meghan Markle ob njuni poroki leta 2018 podelila kraljica Elizabeta II. Sussex je zgodovinska grofija v jugovzhodni Angliji, naslov pa je bil pred tem v britanski zgodovini podeljen le redko, saj je bil zadnji nosilec naslova vojvoda Susseški princ Augustus Frederick, sin kralja Jurija III., v 19. stoletju.

Cotswolds je območje v osrednji in jugozahodni Angliji, ki je znano kot območje izjemnih naravnih lepot. Značilno je po svoji slikoviti pokrajini, gričevju in tradicionalnih vaseh, zgrajenih iz značilnega zlatega apnenca. Zaradi svoje mirne narave in bližine Londona je to območje že dolgo priljubljena destinacija za premožne Britance in člane kraljeve družine, ki iščejo zasebnost in pobeg od mestnega vrveža.

Princesa Diana, rojena kot Diana Spencer, je bila prva žena kralja Charlesa III. in mati princa Harryja ter princa Williama. Bila je ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih osebnosti na svetu, znana po svojem humanitarnem delu, zlasti pri ozaveščanju o aidsu, minskih poljih in brezdomstvu. Njena tragična smrt v prometni nesreči leta 1997 v Parizu je močno pretresla britansko javnost in trajno spremenila odnos javnosti do monarhije, saj je postala simbol sodobnejše in bolj empatične kraljeve družine.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Princ Harry Meghan Markle vrnitev

V spomin na Dolly: Empire State Building obarvan v rožnato

24ur.com Harry in Meghan se vračata domov, Archie in Lilibet že vpisana v šolo
24ur.com Bosta Harry in Meghan v Združenem kraljestvu ostala le eno leto?
24ur.com Princ Harry: Velika Britanija je moj dom, z Meghan sva bila prisiljena oditi
24ur.com Se princ Harry z družino vrača v domovino?
Moskisvet.com Nihče ni pričakoval tega: Harry in Meghan se po šestih letih vračata v Veliko Britanijo
Zadovoljna.si Medtem ko sta Harry in Meghan v Londonu, ona skrbi za njune otroke
Zadovoljna.si Se bo Harry res vrnil h kraljevi družini?
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
supergigi
26. 08. 2026 16.43
Za luxuzno življenje v Kaliforniji kot sta ga živela onadva, potrebuješ ogromno denarja, ki pa ga očitno nimata. On očitno ni sposoben nič in še zaposlen ni. Ona pa tudi. Logično, da sta prišla nazaj, kjer imata vsaj dostop do davkoplačevalskega denarja.
Odgovori
+2
4 2
PegySue
26. 08. 2026 16.34
Razlog? Morda se zdravstveno stanje kralju slabša, namesto boljša. Kolikor vem, se še vedno zdravi in morda mu ne kaže najbolje....?
Odgovori
+1
3 2
Vojko Kos
26. 08. 2026 17.19
Kdaj pa sta tadva na familijo gledala?! Ko sta pisala knjigo ali dajala intervjuje in blatila očeta in brata?
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Ime, ki ga je proslavil slavni grški junak: koliko Odisejev živi v Sloveniji?
Razkrila, česa pri vzgoji svojih treh sinov nikoli ne želi narediti
Razkrila, česa pri vzgoji svojih treh sinov nikoli ne želi narediti
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
Petčlanska družina živi v stanovanju z eno spalnico
zadovoljna
Portal
Košček raja, ki je videti kot iz pravljice
Odrezal je lase in razdelil splet: je Haaland zdaj videti bolje?
Odrezal je lase in razdelil splet: je Haaland zdaj videti bolje?
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Vadba za dolgoživost: 5 gibov, ki jih ljudje najpogosteje izgubimo po 50. letu
Trdi, da je prelepa za zmenke
Trdi, da je prelepa za zmenke
vizita
Portal
Pri 28 letih je bila popolnoma zdrava, en sam obisk stranišča je spremenil vse
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Pazite na čas uživanja kave ob dodajanju železa
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Prezgodnja menopavza prinaša večje tveganje za visok krvni tlak
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
Kdaj jemo zajtrk, lahko vpliva na dolžino življenja
cekin
Portal
Dolly Parton ni obogatela le z glasbo: ena poslovna odločitev ji je prinesla milijone
Stvari, ki jih starejši uredijo prepozno in nato breme pade na otroke
Stvari, ki jih starejši uredijo prepozno in nato breme pade na otroke
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Napredovanje ni vedno zmaga: zakaj mnogi že po enem letu obžalujejo višji položaj
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
Nehajte otrokom govoriti, da lahko dosežejo vse: psihologinja opozarja, da jim to lahko celo škodi
moskisvet
Portal
Pri 32 letih je pozirala za Playboy, pri 75 pa vse ponovila
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Župnik po 37 letih razkril skrivno ljubezen: "Zdaj se bom poročil"
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Japonska premierka o ščurku: 'Ko so ga odstranili, sem se počutila osamljeno'
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
Kako poleti ohraniti svežino in se izogniti neprijetnim vonjavam
dominvrt
Portal
Namesto doma za starejše ji je uredila nekaj veliko boljšega
Imate dovolj nereda? Zakonca Bieber imata rešitev
Imate dovolj nereda? Zakonca Bieber imata rešitev
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Kako pravilno oprati vzglavnik, da bo ostal puhast in svež
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
Majhne plenilke iz rastlinskega sveta: kako jih gojiti doma
okusno
Portal
Družinsko kosilo brez kompliciranja: vse skupaj pripravite v enem pekaču in manj kot eni uri
Odlična ideja za hranljiv zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Odlična ideja za hranljiv zajtrk, ki ga lahko pripravite vnaprej
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Deževen poletni dan kliče po enolončnici: 5 odličnih receptov, ki pogrejejo in nasitijo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
Najboljši recept za domačo paradižnikovo mezgo
voyo
Portal
Prekrokana noč 3
Živalska patrulja
Živalska patrulja
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Masterchef Slovenija S12
Masterchef Slovenija S12
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1907