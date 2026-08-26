Harry in Meghan pristala v Veliki Britaniji: Vrnila sta se z otrokoma

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta se vrnila v Združeno kraljestvo, poroča BBC News. Princ Harry, Meghan in njuna otroka Archie in Lilibet naj bi v državo prileteli zasebno iz Kalifornije. Tiskovni predstavnik vojvode in vojvodinje Susseške pa je ob tem dejal, da "tega ne bomo komentirali javno."
Prejšnji teden so mediji poročali, da se bo par avgusta preselil v Združeno kraljestvo, kar naj bi pravkar postala nova realnost zanje. Kljub temu se Harry in Meghan ne bosta vrnila k uradnim dolžnostim, ampak bosta živela v Veliki Britaniji kot neaktivna člana kraljeve družine. Družina naj bi se domnevno nastanila na zasebni posesti zunaj Londona na območju Cotswolds.
Razlogi za vrnitev niso znani
Eden najmočnejših razlogov naj bi bila izobrazba njunih otrok in želja, da Archie in Lilibet odrasteta tudi v okolju, povezanem z očetovo britansko dediščino. Oba otroka sta tako že vpisana v šolo, novo šolsko leto pa naj bi se začelo prihodnji teden. Harry je poleg tega že večkrat povedal, da si želi več časa preživeti z očetom, kraljem Charlesom III., ki se zdravi zaradi raka. Ena od možnosti pa je tudi prihajajoča 30. obletnica smrti princese Diane, ki se obeta prihodnje leto, v Veliki Britaniji se bodo zato vrstili dogodki in spomini nanjo.
Sussexovi so v začetku leta 2020 zapustili Združeno kraljestvo in prenehali opravljati svoje kraljeve dolžnosti, preden so se marca istega leta naselili v Kaliforniji. Kralj Charles je bil o selitvi obveščen v začetku tega meseca. Družina ga je namreč obiskala v njegovem domu v Highgroveu julija letos, vendar naj se o selitvi ne bi pogovarjali. Pred tem obiskom princ Harry in Meghan nista bila skupaj v Združenem kraljestvu, odkar sta se leta 2022 udeležila pogreba kraljice Elizabete II.
Varnost zakoncev Sussex v Združenem kraljestvu je bila v medijih že predmet številnih razprav, odkar je v javnost prišla novica o njuni vrnitvi. Lansko leto je princ Harry izgubil pravni boj glede stopnje varnosti, do katere so on in njegova družina upravičeni, medtem ko so v državi.
Ob vrnitvi zato še vedno ni jasno, kakšno stopnjo varovanja bo družina dobila. Guardian navaja, da za zdaj ni načrtov, da bi jima država zagotovila enako oboroženo zaščito, kot jo imajo nekateri člani kraljeve družine. Odločitev temelji na varnostni oceni in je ne sprejema neposredno premier.
Naziv vojvoda in vojvodinja Susseška je plemiški naslov, ki ga je princu Harryju in njegovi ženi Meghan Markle ob njuni poroki leta 2018 podelila kraljica Elizabeta II. Sussex je zgodovinska grofija v jugovzhodni Angliji, naslov pa je bil pred tem v britanski zgodovini podeljen le redko, saj je bil zadnji nosilec naslova vojvoda Susseški princ Augustus Frederick, sin kralja Jurija III., v 19. stoletju.
Cotswolds je območje v osrednji in jugozahodni Angliji, ki je znano kot območje izjemnih naravnih lepot. Značilno je po svoji slikoviti pokrajini, gričevju in tradicionalnih vaseh, zgrajenih iz značilnega zlatega apnenca. Zaradi svoje mirne narave in bližine Londona je to območje že dolgo priljubljena destinacija za premožne Britance in člane kraljeve družine, ki iščejo zasebnost in pobeg od mestnega vrveža.
Princesa Diana, rojena kot Diana Spencer, je bila prva žena kralja Charlesa III. in mati princa Harryja ter princa Williama. Bila je ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih osebnosti na svetu, znana po svojem humanitarnem delu, zlasti pri ozaveščanju o aidsu, minskih poljih in brezdomstvu. Njena tragična smrt v prometni nesreči leta 1997 v Parizu je močno pretresla britansko javnost in trajno spremenila odnos javnosti do monarhije, saj je postala simbol sodobnejše in bolj empatične kraljeve družine.
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