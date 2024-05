Harry in Meghan prvič po letu 2019 v Afriki

Britanski princ Harry in njegova soproga Meghan, ki ima tudi nigerijske korenine, sta na poti v Nigerijo. Tam se bosta med drugim udeležila sprejema, na katerem bodo počastili družine vojakov, in pa košarkarskega tabora s skupino Giants of Africa. Harry se bo v eni od bolnišnic tudi srečal z ranjenimi vojaki. Gre za njuno prvo potovanje v Afriko po letu 2019, ko sta se še kot aktivna člana kraljeve družine mudila v Južni Afriki, Malaviju, Angoli in Bocvani, poročajo tuji mediji.