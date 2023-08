Harry in Meghan se ne bosta pridružila kraljevi družini ob prvi obletnici kraljičine smrti

Princ Harry in Meghan Markle naj ne bi bila povabljena, da se pridružita kraljevi družini na gradu Balmoral, kjer je septembra 2022 umrla kraljica Elizabeta II. Z vojvodo Susseškim in njegovo ženo naj nihče od družinskih članov ne bi navezal stika, da bi ju povabil na Škotsko, kjer se bo 8. septembra zbrala družina, čeprav princ in nekdanja igralka prav v tistem času načrtujeta pot v Nemčijo.

"Če ne bosta vključena v nobenega od teh načrtov, bosta našla način, da bosta sama proslavila to posebno priložnost," je za The Sun povedal vir blizu princa Harryja in Meghan Markle, ki ju družina ni povabila na grad Balmoral, kjer bodo skupaj zaznamovali prvo obletnico kraljičine smrti. Kralju Karlu III. in njegovi ženi Camilli se bosta na posestvu na škotskem poleg drugih družinskih članov pridružila tudi kraljev brat princ Andrew in njegova nekdanja žena Sarah Ferguson.

icon-expand Meghan Markle in princ Harry FOTO: Profimedia

Na Balmoral naj bi prišli tudi princ William z družino, princ Edward in njegova žena Sophie ter njuna dva otroka. Viri blizu para so prepričani, da na njuno odsotnost še vedno vpliva razdor, ki ga je povzročila Harryjeva biografija, ki je izšla januarja, in številni intervjuji, ki jih je par dal v letošnjem letu. "Jasno je, kako stvari stojijo med njimi," je povedal vir in dodal, da brata med seboj nista komunicirala že nekaj časa. Princ Andrew, ki se je prav tako spopadel s škandalom zaradi povezav z Jeffreyjem Epsteinom, bo nastanjen na gradu Balmoral skupaj s soprogo in hčerkama, princeso Beatrice in princeso Eugenie, ter njunima družinama. Medtem ko je bila odločitev, da se 63-letnemu Andrewu dovoli, da se udeleži dogodka v Balmoralu kljub njegovi škandalozni preteklosti, pa najverjetneje ne bo komuniciral z drugimi člani družine. "Na posestvu je več poslopij, zato ni potrebno, da so vsi nastanjeni na gradu," je pojasnil vir. 63-letno Sarah Ferguson naj bi povabili zgolj zato, ker ni bila povabljena na kronanje.