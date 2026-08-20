Harry in Meghan se vračata domov, Archie in Lilibet že vpisana v šolo

Novico o selitvi slavnega para je prvi objavil britanski The Telegraph, kmalu zatem jo je potrdila tudi tiskovna agencija AP. Princ Harry in Meghan Markle naj bi se v Veliko Britanijo preselila že jeseni, njuna otroka Archie in Lilibet pa bosta septembra začela obiskovati tamkajšnji šoli.

Prince Harry, Meghan Markle FOTO: AP

Harry je bil o načrtih precej redkobeseden. "Nimam kaj povedati," je dejal novinarjem med dogodkom z ameriškimi vojaškimi veterani v Washingtonu. Družina se sicer ne seli na kakšno od kraljevih posestev. Sussexovi bodo živeli v zasebni rezidenci na obrobju Londona, hišo v kalifornijskem Montecitu pa bodo obržali, prav tako tudi počitniško nepremičnino na Portugalskem. Vsaj za zdaj tako ne gre za dokončno slovo od življenja v ZDA. Meghan naj bi iz Velike Britanije še naprej vodila svojo znamko As Ever, Harry pa bo lahko več časa namenil dobrodelnim organizacijam, s katerimi sodeluje v domovini.

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Družinske fotografije princa Harryja in Meghan Markle Profimedia

Družinske fotografije princa Harryja in Meghan Markle Profimedia

Družinske fotografije princa Harryja in Meghan Markle Profimedia

archie in lilibet Instagram









Kralj Karel je za načrte že izvedel

O odločitvi naj bi bil v nedeljo obveščen tudi kralj Karel III. Vrnitev bi namreč lahko pomenila pomemben korak pri popravljanju odnosov med Harryjem in njegovim očetom, saj je princ v zadnjem obdobju večkrat javno govoril o želji po spravi. "Rad bi se pobotal z družino. Nima smisla, da se še naprej prepiramo," je za BBC povedal po lanskem porazu na sodišču v sporu glede policijskega varovanja. "Ne vem, koliko časa je mojemu očetu še ostalo," je dodal na temo očetovega boja z rakom.

Medtem ko se odnos med Harryjem in Karlom izboljšuje, za zdaj ni podobnih znakov pri njegovem odnosu s starejšim bratom, princem Williamom. Nekdanji BBC-jev kraljevi dopisnik Peter Hunt meni, da bo Harryjeva vrnitev za prestolonaslednika precej neprijetna. Po njegovi oceni bo Harry zdaj lažje poglobil ponovno zbliževanje z očetom, njegova stalnejša prisotnost v Veliki Britaniji pa bo povečala tudi pritisk na brata, da nekoč razrešita svoj spor.