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Tuja scena

Harry in Meghan se vračata domov, Archie in Lilibet že vpisana v šolo

London, 20. 08. 2026 09.46 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
A. P.
Prince Harry, Meghan Markle

Princ Harry in Meghan Markle se po več kot šestih letih življenja v ZDA, z otrokoma vračata v Veliko Britanijo. Družina bo živela v bližini Londona, sedemletni Archie in petletna Lilibet pa sta že vpisana v britanski šoli. Vrnitev sicer ne pomeni, da si je par premislil glede kraljevih dolžnosti – Harry in Meghan vztrajata, da ne bosta postala aktivna člana britanske kraljeve družine.

Novico o selitvi slavnega para je prvi objavil britanski The Telegraph, kmalu zatem jo je potrdila tudi tiskovna agencija AP. Princ Harry in Meghan Markle naj bi se v Veliko Britanijo preselila že jeseni, njuna otroka Archie in Lilibet pa bosta septembra začela obiskovati tamkajšnji šoli.

Prince Harry, Meghan Markle
Prince Harry, Meghan Markle
FOTO: AP

Harry je bil o načrtih precej redkobeseden. "Nimam kaj povedati," je dejal novinarjem med dogodkom z ameriškimi vojaškimi veterani v Washingtonu. Družina se sicer ne seli na kakšno od kraljevih posestev. Sussexovi bodo živeli v zasebni rezidenci na obrobju Londona, hišo v kalifornijskem Montecitu pa bodo obržali, prav tako tudi počitniško nepremičnino na Portugalskem. Vsaj za zdaj tako ne gre za dokončno slovo od življenja v ZDA. Meghan naj bi iz Velike Britanije še naprej vodila svojo znamko As Ever, Harry pa bo lahko več časa namenil dobrodelnim organizacijam, s katerimi sodeluje v domovini.

Kralj Karel je za načrte že izvedel

O odločitvi naj bi bil v nedeljo obveščen tudi kralj Karel III. Vrnitev bi namreč lahko pomenila pomemben korak pri popravljanju odnosov med Harryjem in njegovim očetom, saj je princ v zadnjem obdobju večkrat javno govoril o želji po spravi. "Rad bi se pobotal z družino. Nima smisla, da se še naprej prepiramo," je za BBC povedal po lanskem porazu na sodišču v sporu glede policijskega varovanja. "Ne vem, koliko časa je mojemu očetu še ostalo," je dodal na temo očetovega boja z rakom.

Preberi še Končno skupaj: princ Harry z družino obiskal očeta

Medtem ko se odnos med Harryjem in Karlom izboljšuje, za zdaj ni podobnih znakov pri njegovem odnosu s starejšim bratom, princem Williamom. Nekdanji BBC-jev kraljevi dopisnik Peter Hunt meni, da bo Harryjeva vrnitev za prestolonaslednika precej neprijetna. Po njegovi oceni bo Harry zdaj lažje poglobil ponovno zbliževanje z očetom, njegova stalnejša prisotnost v Veliki Britaniji pa bo povečala tudi pritisk na brata, da nekoč razrešita svoj spor.

Razlagalnik

Karel III. je trenutni kralj Združenega kraljestva in 14 drugih držav Commonwealtha. Na prestol je stopil 8. septembra 2022 po smrti svoje matere, kraljice Elizabete II. Kot monarh opravlja predvsem ceremonialne in ustavne dolžnosti, saj je njegova vloga v sodobni britanski ureditvi simbolična in nevtralna, kar pomeni, da se ne vpleta neposredno v dnevno politiko, vendar ostaja pomemben simbol nacionalne enotnosti in tradicije.

Biti aktivni član kraljeve družine pomeni, da posameznik opravlja uradne dolžnosti v imenu monarha. To vključuje zastopanje kraljeve družine na državniških obiskih, udeležbo na pomembnih javnih dogodkih, podporo različnim dobrodelnim organizacijam ter opravljanje protokolarnih nalog, ki so financirane iz javnih sredstev, znanih kot 'Sovereign Grant'. Ko se nekdo umakne iz te vloge, kot sta to storila Harry in Meghan, postane zasebna oseba, ki ne prejema več javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti in ni več zavezana k izvajanju uradnih protokolarnih obveznosti.

Prestolonaslednik je oseba, ki je prva v vrsti za zasedbo britanskega prestola. Trenutno je to princ William, najstarejši sin kralja Karla III. Nasledstvo se določa po pravilih, ki dajejo prednost potomcem trenutnega monarha. Ko bi kralj Karel III. prenehal vladati, bi princ William avtomatično postal kralj, s čimer bi se nadaljevala linija nasledstva hiše Windsor.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
princ harry meghan markle vrnitev kraljeva družina

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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vojko Kos
20. 08. 2026 10.46
V Ameriki so ju siti, sploh nje!
Odgovori
0 0
wsharky
20. 08. 2026 10.24
sedaj bo Megen agleškim tabloidom prodajala trače in bo lepo služila
Odgovori
+1
3 2
islamint
20. 08. 2026 10.21
Harryjeva in Meghanina vrnitev v Veliko Britanijo odpira precej vprašanj. Njuni načrti po odhodu iz kraljeve družine so bili zelo ambiciozni, zato je zanimivo opazovati, kako se je njuna zgodba razvila. O tem, ali gre za finančne razloge, željo po večji javni prepoznavnosti ali preprosto za drugačne življenjske odločitve, lahko le ugibamo. Dejstva pa bodo pokazala, ali se je njuna predstava o življenju zunaj kraljeve družine izkazala za tako uspešno, kot sta sprva pričakovala. Meghan očitno sama ne ve več, kaj bi rada – pomembno je le, da ostaja v središču pozornosti. Kjer so kamere in slava, tam je tudi ona.
Odgovori
+0
1 1
Antenaa
20. 08. 2026 10.09
Lesi se vrača. A sedaj je pa VB dobra ?.
Odgovori
+1
2 1
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