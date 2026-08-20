Harry in Meghan se vračata domov, Archie in Lilibet že vpisana v šolo

Novico o selitvi slavnega para je prvi objavil britanski The Telegraph, kmalu zatem jo je potrdila tudi tiskovna agencija AP. Princ Harry in Meghan Markle naj bi se v Veliko Britanijo preselila že jeseni, njuna otroka Archie in Lilibet pa bosta septembra začela obiskovati tamkajšnji šoli.
Harry je bil o načrtih precej redkobeseden. "Nimam kaj povedati," je dejal novinarjem med dogodkom z ameriškimi vojaškimi veterani v Washingtonu. Družina se sicer ne seli na kakšno od kraljevih posestev. Sussexovi bodo živeli v zasebni rezidenci na obrobju Londona, hišo v kalifornijskem Montecitu pa bodo obržali, prav tako tudi počitniško nepremičnino na Portugalskem. Vsaj za zdaj tako ne gre za dokončno slovo od življenja v ZDA. Meghan naj bi iz Velike Britanije še naprej vodila svojo znamko As Ever, Harry pa bo lahko več časa namenil dobrodelnim organizacijam, s katerimi sodeluje v domovini.
Kralj Karel je za načrte že izvedel
O odločitvi naj bi bil v nedeljo obveščen tudi kralj Karel III. Vrnitev bi namreč lahko pomenila pomemben korak pri popravljanju odnosov med Harryjem in njegovim očetom, saj je princ v zadnjem obdobju večkrat javno govoril o želji po spravi. "Rad bi se pobotal z družino. Nima smisla, da se še naprej prepiramo," je za BBC povedal po lanskem porazu na sodišču v sporu glede policijskega varovanja. "Ne vem, koliko časa je mojemu očetu še ostalo," je dodal na temo očetovega boja z rakom.
Medtem ko se odnos med Harryjem in Karlom izboljšuje, za zdaj ni podobnih znakov pri njegovem odnosu s starejšim bratom, princem Williamom. Nekdanji BBC-jev kraljevi dopisnik Peter Hunt meni, da bo Harryjeva vrnitev za prestolonaslednika precej neprijetna. Po njegovi oceni bo Harry zdaj lažje poglobil ponovno zbliževanje z očetom, njegova stalnejša prisotnost v Veliki Britaniji pa bo povečala tudi pritisk na brata, da nekoč razrešita svoj spor.
Karel III. je trenutni kralj Združenega kraljestva in 14 drugih držav Commonwealtha. Na prestol je stopil 8. septembra 2022 po smrti svoje matere, kraljice Elizabete II. Kot monarh opravlja predvsem ceremonialne in ustavne dolžnosti, saj je njegova vloga v sodobni britanski ureditvi simbolična in nevtralna, kar pomeni, da se ne vpleta neposredno v dnevno politiko, vendar ostaja pomemben simbol nacionalne enotnosti in tradicije.
Biti aktivni član kraljeve družine pomeni, da posameznik opravlja uradne dolžnosti v imenu monarha. To vključuje zastopanje kraljeve družine na državniških obiskih, udeležbo na pomembnih javnih dogodkih, podporo različnim dobrodelnim organizacijam ter opravljanje protokolarnih nalog, ki so financirane iz javnih sredstev, znanih kot 'Sovereign Grant'. Ko se nekdo umakne iz te vloge, kot sta to storila Harry in Meghan, postane zasebna oseba, ki ne prejema več javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti in ni več zavezana k izvajanju uradnih protokolarnih obveznosti.
Prestolonaslednik je oseba, ki je prva v vrsti za zasedbo britanskega prestola. Trenutno je to princ William, najstarejši sin kralja Karla III. Nasledstvo se določa po pravilih, ki dajejo prednost potomcem trenutnega monarha. Ko bi kralj Karel III. prenehal vladati, bi princ William avtomatično postal kralj, s čimer bi se nadaljevala linija nasledstva hiše Windsor.
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