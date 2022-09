Harry in Meghan sta se dan po pogrebu vrnila v Kalifornijo

Princ Harry in Meghan Markle sta se v torek, dan po pogrebu kraljice Elizabete II., vrnila domov v Kalifornijo, poroča Page Six. Dobro obveščen vir blizu kraljeve družine je nedavno razkril, da naj bi vojvodinja Sussexa prosila za pogovor na štiri oči s kraljem Karlom III., preden z možem zapusti Otok, a tabloid poroča, da se to verjetno ni zgodilo.