Harry in Meghan sta se udeležila prestižne večerje v Miamiju

Na prestižno večerjo bančne institucije JP Morgan so bili povabljeni številni vplivneži iz celega sveta. Po pisanju tujih medijev je šlo za srečanje alternativnega investicijskega vrha, na katerem se vsako leto zbere kopica vplivnih in premožnih oseb, kot so denimo Bill Gates, Alex Rodriguez, Gayle King in drugi. Letos sta na strogo varovan dogodek prispela tudi kraljeva zakonca Meghan Markle in princ Harry,ki je imel tudi krajši govor. O čem je tekel pogovor in koliko časa sta se zakonca tam mudila, zaenkrat ni znano.