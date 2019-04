'Harry in Meghan, v Afriki nista zaželena!'

Princ Harry in Meghan Markle bi se utegnila kmalu po rojstvu prvega otroka preseliti v Afriko. Strokovnjaki, ki preučujejo razmere v kraljevi družini in zgodovinarji, ki ne morejo spregledati britanskega kolonialnega vpliva na črno celino, pa svarijo: selitev bi utegnila biti dvorezen meč.

Princ Harryin Meghan Markle ne skrivata pozitivne naravnanosti do dobrodelnih organizacij in dogodkov, ki na takšen ali drugačen način opozarjajo na številne pereče težave: okoljsko problematiko, problematiko rasne diskriminacije, ekonomske neenakopravnosti in neprimerno ter predvsem nezadostno kakovostno izobrazbo v nekaterih krajih z nižjimi prihodki. Nosečo vojvodinjo, ki bo vsak čas povila svojega prvega otroka, so kmalu po poroki s kraljevim članom primerjali celo s prinčevo pokojno mamo, princeso Diano, ker naj bi, podobno kot ona, kazala strast do dobrodelnih akcij.

Strokovnjaki opozarjajo, da bi bila selitev tvegana iz več razlogov FOTO: AP

Kraljeva zakonca sta se v manj kot enem letu, odkar sta se poročila, udeležila številnih dogodkov z dobrodelno noto – tako v domači Veliki Britaniji kot drugod po svetu. Pojavila so se tudi namigovanja, da bi se utegnila po prihodu svojega prvega otroka preseliti v Afriko. O tem so poročali številni tuji mediji, ki so obenem izpostavili tudi nekaj negativnih scenarijev, ki bi ju utegnili doleteti v primeru začasne ali trajne selitve na črno celino.

Meghan Markle in princ Harry bi se rada posvetila dobrodelnosti FOTO: AP

Kot enega takšnih so izpostavili dejstvo, da je bila Velika Britanija kot ena osrednjih kolonialnih velesil na afriškem kontinentu prisotna več desetletij in da so tamkajšnji prebivalci do Britancev razvili odnos, poln nezaupanja in zamere. Zaradi večletne eksploatacije tako naravnih afriških dobrin – ozemlja, pridelkov, dragocenih kamnin in ostalih surovin, kot tudi trgovanja s sužnji, naj bi imeli številni Afričani še danes mešane občutke do Velike Britanije in predvsem kraljeve družine. Nekateri strokovnjaki so mnenja, da bi bila Meghanina in Harryjeva selitev v Afriko z majhnim otrokom kljub dobrim in pozitivnim namenom tvegana in celo nespametna poteza. Med drugim so navedli, da je določen odstotek afriške populacije z gotovostjo mnenja: ''Meghan in Harry, v Afriki nista zaželena!''

Glasna namigovanja, da bi se kraljeva zakonca po rojstvu otroka utegnila preseliti v Afriko FOTO: AP

Poleg vprašljivih in mešanih občutkov prebivalcev črne celine so izpostavili potencialno zamero pri lastnem, britanskem prebivalstvu. Stroške njune poti in spremljevalcev, ki bi jih utegnila odpeljati s seboj, bi namreč pokrival denar davkoplačevalcev – znesek pa bi zgolj za štiri mesece njunega bivanja v Afriki presegel več deset tisoč evrov. To pa bi, po besedah strokovnjakov, utegnilo izzvati jezo in nezadovoljstvo britanske populacije, ki je že zaradi trenutnih političnih razmer in negotove prihodnosti države zaradi odprtih vprašanj o brexitu čedalje bolj na trnih.