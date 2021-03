Harry in Meghan v intervjuju z Oprah tudi o princesi Diani

V odlomkih prihajajoče posebne oddaje Oprah Winfrey je princ Harry dejal, da je olajšan, da mu ob strani stoji žena Meghan . Med pogovorom z Oprah je princ Harry izrazil skrb, da: "Moja največja skrb je bila, da se zgodovina znova ponavlja. Sem samo zelo olajšan in srečen, da sedim tukaj z vami in z ženo ob svoji strani," je zaključil Harry.

Po poročanju mreže CBSbosta Harry in Meghan v intervjuju spregovorila o svoji selitvi čez lužo in načrtih za prihodnost.

Meghan bo povedala več o kraljevem življenju, zakonu in materinstvu ter o tem, kako se spopada z življenjem pod pritiskom javnosti, so sporočili iz televizijske mreže.

Posnetki, ki so bili objavljeni v nedeljo, so skrbno uredniško pregledani in prikazujejo, kako Oprah Meghan sprašuje o tem, ali je prišlo do neke točke preloma in če je bila "tiho ali utišana". Vojvodinjini odgovori niso prikazani.