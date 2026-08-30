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Tuja scena

Harry in Meghan za zasebno letalo do Birminghama odštela pravo bogastvo

Birmingham, 30. 08. 2026 12.15 pred 42 minutami 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Letalo

Meghan Markle in princ Harry sta za polet iz Los Angelesa do Birminghama, kamor sta z otrokoma odletela z zasebnim letalom, odštela šestmestno številko, poroča Page Six. Vojvoda in vojvodinja Sussekška sta tako svoje življenje ponovno preselila na Otok, kjer naj bi njuna otroka že bila vpisana v šolo.

Princ Harry in njegova soproga Meghan Markle sta za pot najela priznano letalsko družbo, ki je družini na zasebnem poletu iz Kalifornije v Anglijo nudila pravo razkošje. Kot piše Page Six, je za 10 ur letenja z letalom, ki ima dve kopalnici, udobne sedeže za 13 ljudi, pet postelj za šest ljudi in omaro za 12 do 15 srednje velikih kovčkov, par odštel 10.360 evrov.

Princ Harry in Meghan Markle naj bi za polet s tem letalom odštela več kot 10.000 evrov.
Princ Harry in Meghan Markle naj bi za polet s tem letalom odštela več kot 10.000 evrov.
FOTO: Profimedia

Vir blizu družine je razkril, da naj bi zakonca letalo najela, ker so z njimi potovali še črna labradorka Mia, družinska psička Pula in kuža pasme beagle. People je poročal, da naj bi kokoši pustili na domačiji v Montecitu.

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Harry in Meghan sta se odločila, da se bosta za daljše obdobje z otrokoma, 7-letnim Archiejem in 5-letno Lilibet, preselila nazaj v Anglijo, od koder sta se pred šestimi leti izselila tudi zaradi nesoglasij znotraj kraljeve družine. Da se vračata, so bili obveščeni vsi člani britanske monarhije, razlog pa naj bi bila kraljeva bitka z rakom in sinova želja, da njegova otroka spoznata dedka in z njim preživita nekaj časa.

Preberi še Harry in Meghan se vračata domov, Archie in Lilibet že vpisana v šolo

Štiričlanska družina je že zapustila ZDA in se nastanila v nepremičnini, ki ni v lasti kraljeve družine, prav tako ne bodo opravljali nobenih uradnih kraljevih obveznosti, ki sta se jim Harry in Meghan odpovedala leta 2020, ko sta zapustila Veliko Britanijo.

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abc123def456
30. 08. 2026 12.41
neverjetno - kokosi so ostale v ameriki, vsaj ta male kokosi ...
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0 0
AndrejZeeee
30. 08. 2026 12.41
10.000 pa ni 6 mestna stevilka
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