Harry in Meghan za zasebno letalo do Birminghama odštela pravo bogastvo

Princ Harry in njegova soproga Meghan Markle sta za pot najela priznano letalsko družbo, ki je družini na zasebnem poletu iz Kalifornije v Anglijo nudila pravo razkošje. Kot piše Page Six, je za 10 ur letenja z letalom, ki ima dve kopalnici, udobne sedeže za 13 ljudi, pet postelj za šest ljudi in omaro za 12 do 15 srednje velikih kovčkov, par odštel 10.360 evrov.

Princ Harry in Meghan Markle naj bi za polet s tem letalom odštela več kot 10.000 evrov. FOTO: Profimedia

Vir blizu družine je razkril, da naj bi zakonca letalo najela, ker so z njimi potovali še črna labradorka Mia, družinska psička Pula in kuža pasme beagle. People je poročal, da naj bi kokoši pustili na domačiji v Montecitu.

Harry in Meghan sta se odločila, da se bosta za daljše obdobje z otrokoma, 7-letnim Archiejem in 5-letno Lilibet, preselila nazaj v Anglijo, od koder sta se pred šestimi leti izselila tudi zaradi nesoglasij znotraj kraljeve družine. Da se vračata, so bili obveščeni vsi člani britanske monarhije, razlog pa naj bi bila kraljeva bitka z rakom in sinova želja, da njegova otroka spoznata dedka in z njim preživita nekaj časa.