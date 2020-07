Harry in Meghan zanikala sodelovanje pri novi knjigi o njunem življenju

Predstavnica para, ki trenutno živi v Los Angelesu, je povedala, da princ Harry in njegova Meghan za potrebe vsebine nove knjige nista dala nobenih izjav ali intervjuja. Delo Finding Freedom(Iskanje svobode, op. a.) govori o njunem življenju v kraljevi družini. ''Knjiga temelji na osebni izkušnji avtorjev, ki so jo doživeli kot novinarji, ki se ukvarjajo z novicami o kraljevi družini in je plod njihovega neodvisnega poročanja,'' je razložila njuna medijska zastopnica.