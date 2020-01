Harry in Meghan zaradi fotografij iz Kanade grozita s tožbo

Princ Harry in Meghan Markle želita zaživeti daleč stran od medijskega blišča.

Medtem ko se je princ Harry nasmejan vrnil v Kanado, kjer se je pridružil ženiMeghan Markle in sinu Archieju v upanju, da jih čaka novo, bolj mirno življenje, stran od medijskega blišča v Londonu, so njuni odvetniki britanskim medijem poslali pismo, v katerem so zapisali, da jih v primeru objave fotografij čaka tožba.

Gre za "nesprejemljive" fotografije Meghan in njenega sina, posnete v Vancouvru, ko se je mlada mamica sprehajala s sinom. Fotografije naj bi posnel fotograf, medtem ko se je skrival v grmovju, poroča Sky News. Ena od fotografij se je že pojavila na naslovnici britanskega tabloida The Sun, katerega matično družbo princ Harry že toži.

Poleg opozorila glede fotografij so odvetniki izrazili tudi pomisleke glede varnosti, kako so se paparaci vozili po Kanadi – mati princa Harryja, princesa Diana, je namreč umrla v prometni nesreči v Parizu leta 1997, medtem ko so jo zasledovali paparaci.

Fotografije vojvodinje bi lahko bile vredne več deset tisoč evrov, poročaThe Guardian, ki je navajal anonimnega uslužbenca uglednega londonskega časopisa.

"Akt o zasebnosti" v kanadski provinci, kjer živita Harry in Meghan, omogoča, da osebe lahko začnejo sodni postopek proti vdoru v zasebnost, medtem ko bi paparaci v ZDA imeli širšo svobodo pri tem.