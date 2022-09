Harry in Meghan zaradi težav nekaj mesecev živela v prijateljevi vili

Da sta se princ Harry in Meghan Markle morala spopadati s precejšnjo stisko in spremembo življenjskega sloga, je pred kratkim razkril Tyler Perry , ki je dobrodušno ponudil pomoč nekdanjemu kraljevemu paru, ki se je leta 2020 odpovedal svoji vlogi v monarhiji, se preselil v Kanado in zanetil enega večjih škandalov v tej družini v zadnjem obdobju.

Perry je v oddaji Today With Hoda & Jenna spregovoril o podpori, ki jo je ponudil Harryju in Meghan, ko sta se preselila v Kanado, od tam pa prišla v Kalifornijo, kjer sta se vselila v njegovo vilo na območju Beverly Hillsa, kjer sta živela več mesecev, uporabljala pa sta tudi njegovo varnostno službo. "Bilo je zelo težko obdobje zanju," je dejal Perry.

"Kar vem o njiju in si želim, da bi vedel tudi ves svet, je to, kako zelo se ta dva ljubita. Našla sta se kljub temu, da so bile za to zelo majhne možnosti, njuna ljubezen pa je resnično ganljiva, sam pa sem želel storiti vse, kar je bilo v moji moči, da bi jima pomagal," je dodal in razkril, da si tudi sam želi takšnega razmerja, kot ga imata princ in vojvodinja: "Če ne bom imel tega, kar imata ona in Harry, nočem ničesar. To je resnica."

O prijateljstvu s Perryjem je pred kratkim spregovorila tudi Meghan, ki je razkrila, da sta z igralskim kolegom postala prijatelja kmalu za tem, ko se je leta 2018 poročila s Harryjem. Čeprav se nista srečala, ji je sporočil, da moli zanjo in da razume, kaj vse to pomeni zanjo, je povedala v avgustovskem intervjuju za The Cut. "Samo predstavljal si je lahko, kaj je pomenilo, da se je ženska mešane polti poročila z britanskim princem," je dejala in dodala, da ji je milijarder ponudil pomoč, če bi jo kdaj potrebovala.