Harry in William želita, da je kip pokojne matere, princese Diane, popoln

31. avgust 1997 je bil tisti tragični dan, ko sta princa William in Harry v prometni nesreči izgubila svojo mati, princesoDiano. Smrt ju je izredno zaznamovala: "Izguba mame je bila kot nobena druga bolečina. Ko sem delal, sem imel zelo depresiven in negativen občutek, saj misliš, da je smrt za vsakim vogalom oz. povsod, kamor greš. To je bilo precejšne breme, ki sem ga nosil in občutil," je pred časom priznal William, ki je bil ob izgubi matere star 15 let.

Ob 20. obletnici Dianine smrti pa sta princa medijem razkrila, da je v delu kip v njeni podobi, ki bo krasil vrt Buckinghamske palače in bo odprt za javnost.

Zdaj pa so iz palače sporočili, da bo treba na kip še malenkost počakati, kajti William in Harry sta se odločila, da bosta nadzorovala delo, kajti želita, da je kip popoln. Zato sta priznanemu kiparju Ianu Rank-Broadleyju (oblikoval je tudi kovance, na kateri je upodobljena britanska kraljica Elizabeta II.) poslala nekaj predlogov. "Pri kipu pokojne princese Diane ne gre za kratkoročni projekt, zato želita William in Harry, da je končni izdelek popoln do zadnje podrobnosti," se je glasilo sporočilo iz Kensingtonske palače. Glede na to, da je do obletnice še nekaj mesecev, oboževalci upajo, da bo kip do takrat že postavljen na ogled.