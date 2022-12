Harry Meghan primerjal z Diano: Je enako sočutna in samozavestna

V novem dokumentarnem filmu Harry & Meghan je princ Harry svojo ženo Meghan Markle primerjal s princeso Diano . Dejal je, da ima sočutje in toplino, ki jo je imela njegova pokojna mati. "Veliko tega, kdo in kakšna je Meghan danes, je podobnega moji materi. Enako je sočutna, empatična in samozavestna." Omenja še, da je Meghan najprej žrtvovala vse, da bi se mu pridružila v njegovem svetu, pozneje pa je enako storil on, da bi se pridružil njenemu svetu v ZDA.

V dokumentarni seriji se je Harry dotaknil še nadlegovanja medijev, ki ga je deležen že celo življenje in izrazil eno izmed svojih največjih skrbi, da bo njegovo ženo doletela enaka usoda, kot je leta 1997 doletela njegovo mamo. Princesa Diana je umrla v Parizu leta 1997 v prometni nesreči, ki so jo povzročili paparaci. Harry se je bal, da se bo zgodba ponovila. "Strah me je bilo, da jo bom zaradi medijev izgubil."

O tej tematiki je Harry spregovoril že v dokumentarni seriji The Me You Can't See, kjer je dejal: "Najbolj obžalujem, da se za mojo ženo v razmerju nisem zavzel že prej in nisem obsodil rasizma." Dodal je, da zgodovina ponavlja. "Moji mami so sledili do smrti, medtem ko je bila v razmerju z nekom, ki ni bil belec, sedaj pa poglejte, kaj se dogaja."

Prvi trije deli dokumentarne serije razkrivajo razhod britanskega princa in njegove soproge z britansko kraljevo družino. Serija, ki sicer obsega šest delov, je že pred objavo požela veliko pozornosti in sprožila ugibanja o morebitnih novih kritikah na račun monarhije. Britanski BBC že poročajo vrsto podrobnosti, ki jih par razkriva v seriji, na začetku pa so objavlili izjavo, da so člani kraljeve družine zavrnili komentarje.

Kot navaja BBC, Harry v seriji med drugim trdi, da je njegova dolžnost razkriti "izkoriščanje in korupcijo" v medijih. Pravi tudi, da so se člani kraljeve družine spraševali, zakaj bi morala biti Meghan posebej zaščitena pred medijskim poročanjem, on pa jim je odgovoril, da je razlika v "rasnem elementu".

Princ Harry, najmlajši sin britanskega kralja Karla III., in njegova soproga sta se leta 2020 odločila, da se bosta oddaljila od kraljeve družine in se preselila v ZDA, kjer sedaj živita s triletnim sinom Archiejem in enoletno hčerko Lilibet. V šokantnem intervjuju marca lani z Oprah Winfrey je par kraljevo družino obtožil rasizma in neobčutljivosti. Meghan je povedala, da je zaradi tega razmišljala celo o samomoru.

Nova serija velja za nov napad na kraljevo družino in je bila v britanskem rumenem tisku že pred oddajanjem tarča ostrih kritik. Naslednji trije deli serije bodo po napovedih dostopni 15. decembra. Harry in Meghan naj bi s serijo, v kateri sta bila soproducenta, povedala svojo stran zgodbe.