Harry na Instagramu na skrivaj sledil Meghan

V knjigi zatrjujejo, da je Meghan, ki je bila pred poroko s princem navdušena uporabnica družbenih omrežij - imela je tudi svoj blog s področja življenjskega stila The Tig - začela slediti profilu z imenom ''@SpikeyMau5'', katerega lastnik naj bi bil princ. Med drugim navajajo, da je Harry prišel na idejo za uporabniško ime, ker je ljubitelj house glasbe in da se Mau nanaša na njegovega najljubšega didžeja DeadMau5 .

Profilna slika uporabniškega računa je bila menda čelada v obliki miške. Vzdevek "Spikey" naj bi bila že vrsto let priljubljena izbira vojvode Susseški. Izraz pa naj bi, ko je govoril o sebi, uporabil tudi že na Facebooku. 'Spikey' je bil vzdevek, ki so ga Harryju nadele varnostne službe iz londonskega okrožja Scotland Yard.

Preden je bil profil izbrisan, so bili na profilni slike prikazani trije moški v panamskih klobukih, fotografirani pa so bili v hrbet v apartmaju hotela MGM Grand Las Vegas. "Spike Wells" naj bi se nahajal v Maunu v Bocvani, kar nakazuje na povezavo do njegove ljubezni do Afrike.