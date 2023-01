V javnost že kapljajo prvi izseki težko pričakovane avtobiografije princa Harryja. Član angleške kraljeve družine, ki je s soprogo in dvema otrokoma novo življenje našel čez lužo, v knjigi med drugim spregovori o dveh odmevnih incidentih, ki na preostale družinske člane ne mečeta dobre luči.

Fizični obračun, ki je Harryju pustil vidne rane na hrbtu Princ Harry po poročanju tujih medijev v novi avtobiografiji trdi, da sta z bratom in prestolonaslednikom princem Williamom nekoč fizično obračunala pri enem izmed sporov o Meghan. Harry v knjigi trdi, da je William Meghan označil za težavno, nesramno in osorno, na kar mu je Harry odgovoril, da le papagajsko ponavlja zgodbo, ki so jo ustvarili mediji.

icon-expand Harry o obračunu z bratom: Prijel me je za ovratnik in me podrl na tla FOTO: Profimedia

To naj bi Williama tako razburilo, da se je fizično spravil na mlajšega brata. "Vse se je zgodilo tako hitro, tako zelo hitro. Prijel me je za ovratnik, mi raztrgal verižico in me podrl na tla," se obračuna v knjigi spominja Harry. "Pristal sem na pasji posodi, ki je počila pod mojim hrbtom, koščki pa so se zarezali vame. Za trenutek sem ležal tam, zbegan, nato pa vstal in mu rekel, naj odide." Princu naj bi obračun pustil vidne rane na hrbtu.

Vse skupaj naj bi se zgodilo v hiši na območju Kensingtonske palače v Londonu, kjer sta Harry in Meghan živela pred odhodom v Združene države Amerike. Brata naj bi se prvotno dobila in razpravljala o njunem razpadajočem odnosu, pogovor pa se je zaradi napetega vzdušja in izrečenih besed hitro zaostril. Harry se v knjigi spominja še, kako mu je brat dejal, da mu je želel le pomagati, a da sam tega ni videl kot pomoč.

icon-expand Harryjevo sporno nacistično uniformo naj bi podprla Kate in William. FOTO: Profimedia

Harryjevo sporno nacistično uniformo podprla Kate in William Ena izmed bolj odmevnih trditev, ki jo je princ Harry zapisal v težko pričakovani avtobiografiji, se navezuje na sporno nacistično uniformo, ki jo je leta 2005 oblekel za neko zabavo. Harry, ki se je za incident kasneje opravičil, v knjigi trdi, da sta ob pogledu na njegov kostum William in Kate planila v smeh. Harry je v knjigi zapisal, da se je na večer zabave odločal med dvema kostumoma, uniformo pilota in nacistično uniformo, odločilno besedo pa naj bi prepustil bratu in svakinji. "Poklical sem ju in vprašal, kaj menita. Odločila sta se za nacistično uniformo. Šel sem k njima domov in jo oblekel . Oba sta se smejala in dejala, da je moj kostum veliko hujši od Williamovega (doma izdelan kostum leva, op.a.). Veliko hujši, kar je bil seveda tudi končni cilj," je zapisal brez dlake na jeziku. Harry je sicer že v preteklosti kostum označil za eno največjih napak svojega življenja, dodatno opravičilo pa še enkrat ponudil v dokumentarcu za tujo pretočno platformo. Avtobiografija kot dobro varovana skrivnost Kljub nekaterim razkritim informacijam si založniška hiša zelo prizadeva, da bi vsebino čim dlje obdržala v tajnosti. The Times je celo naredil primerjavo s knjigami o mladem čarovniku Harryju Potterju avtorice Joanne K. Rowling, ko so namenili več milijonov britanskih funtov, da bi preprečili uhajanje podatkov. Prav zaradi tega naj bi do zadnjega trenutka odlašali z dostavo knjig v knjigarne.