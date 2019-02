'Harry Potter' o slavi, ki ga je vodila v alkoholizem

Daniel Radcliffe, ki se je javnosti približal kot osrednji igralec filmske uspešnice Harry Potter, je v intervjuju odkrito spregovoril o ceni slave, ki jo je moral plačati kot prepoznaven najstnik.

Danes 29-letni Daniell Radcliffe, britanski igralec, ki se nam je približal z vlogo v filmski uspešnici Harry Potter, je nedavno gostoval v pogovorni oddaji Off Camera with Sam Jones, kjer je z voditeljem Samom Jonesom spregovoril o vrhuncu svoje kariere in ceni, ki jo je plačal kot prepoznaven britanski najstnik.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

''Ne obstaja pravi 'načrt' za vse mlade, ki gradijo neko kariero.'' Tega se danes zelo dobro zaveda britanski igralec, ki ga je k sodelovanju v filmu Harry Potter in kamen modrosti leta 2000 povabil producent David Heyman. Slednji je takrat 11-letnega dečka opazil v gledališki igri Marie Jones: Kamni v žepihin mu predlagal, da se pridruži igralski zasedbi Harryja Potterja (filmski uspešnici, posneti v več delih po knjižni podlagi pisateljice J. K. Rowling).

Daniela Radcliffa je (pre)zgodnja slava popeljala v alkoholizem FOTO: Profimedia

Radcliff se je kot osrednji igralec enega najuspešnejših filmov 21. stoletja prek velikih ekranov približal vsakemu ljubitelju čarovniške uspešnice - njegova prepoznavnost in slava pa sta bili pospremljeni tudi s temnejšo platjo zgodnjega uspeha. V nedavnem intervjuju z Jonesom je povedal, kako je v zgodnjih najstniških letih na sebi čutil poglede, kjerkoli se je pojavil. Zaradi tega je bil pod nenehnim pritiskom, kako se pravilno obnašati, kaj povedati, čemu se izogniti. ''Najhitrejši in najlažji način do pozabe, da sem nenehno pod drobnogledom, je bil v mojem primeru pospremljen s poseganjem po alkoholu. Ko sem se napil, sem pomislil, da bodo ljudje videli, da sem pijan in bodo to komentirali, zato sem se napil še bolj, da bi vse skupaj pozabil.''

Hermiona, Harry in Ron, ki so jih zaigrali Emma Watson, Daniel Radcliffe in Rupert Grint FOTO: Profimedia

Zaradi napetosti, ki jo je nenehno čutil, je britanski igralec lažje razumel stisko, ki so jo preživljale tudi druge mlade zvezdniške ikone, kot denimo glasbenik Justin Bieber. Tega so paparaci večkrat zasačili v spremstvu različnih dam v poznih nočnih urah (zaradi česar se je Bieber čez nekaj časa posledično obrnil k bogu in bil do poroke v celibatu). O njegovi takratni situaciji je Radcliffe povedal: ''Ko vidim, da je v javnosti odjeknila takšna novica, vedno pomislim: ''Ja, ampak stvari v njegovem življenju so morda trenutno v popolnem kaosu ... ''.''

Daniel Radcliffe je zaradi lastne stiske lažje razumel stisko, v kateri so se znašli kolegi iz zvezdniškega sveta FOTO: Profimedia

29-letnik, ki je do danes prejel številne prestižne filmske nagrade in zaigral v različnih filmskih žanrih, je pšovedal, da je najtežji del slave dejstvo, pa publika nenehno pričakuje, da si tudi v resničnem življenju takšen, kot na velikem platnu: ''Večina ljudi pričakuje, da moramo biti nenehno dobro razpoloženi, srečni in pomirjeni ... Predvsem zato, ker naj bi bili bogati in zaradi tega naj bi nam bila odvzeta pravica do žalosti in nezadovoljstva. Tovrstno pričakovanje je v meni nenehno ustvarjalo svojevrsten pritisk.''

Na pot ozdravitve je stopil sam, potem, ko se je po popivanju nekega jutra odločil, da tako ne sme iti naprej FOTO: Profimedia