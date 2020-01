Harry prispel v Kanado k srečni Meghan

Meghan Markle se je po napovedi odhoda s kraljevega dvora zadrževala v svoji prestižni hiši v Kanadi, sedaj pa so jo paparaci že drugič nasmejano ujeli v javnosti. Tokrat je čas preživljala v naravi v regionalnem parku Horth Hill s svojima psoma in osemmesečnim sinom Archiejem, na obrazu pa ni bilo opaziti niti kančka žalosti ali razburjenja po celotni drami, ki sta jo s soprogom Harryjem povzročila na kraljevem dvoru. V naravi sta jo spremljala tudi kraljeva častnika, ki skrbita za njeno varnost. Pred dnevi je kraljica Elizabetha II. objavila dogovore, ki so jih dosegli na izrednem kraljevem sestanku – Harry in Meghan sta tako ostala brez kraljevega naziva in javnega denarja.