Harry se seli iz Kensingtonske palače – se je sprl z Williamom?

Se Harry in noseča Meghan selita na svoje, ker je prišlo do trenj z njegovim bratom Williamom?

Princ Harry se bo z ženoMeghan zaradi prihajajočega otroka prihodnjo pomlad izselil iz Kensingtonske palače in se preselil v Frogmore na posestvu Windsor. Kot so že pred tem poročali nekateri britanski mediji, naj bi se par želel preseliti proč od sosedov, se pravi njegovega brataWilliama z družino. Govorilo se je tudi o napetostih med bratoma.

Znano je, da so domovanje, ki je z Williamovim ločeno zgolj z vrati, nedavno prenovili, kar je stalo več kot milijon in pol evrov. Tja naj bi se imela namen preseliti Harry in Meghan, stanovanje ima namreč kar 21 postelj, a se to očitno ne bo zgodilo, saj sta se po poročanju Daily Mailaodločila za Frogmore.

Tam sta pokopana kralj Edward VIII in Wallis Simpson, ki je bila pred Meghan prva ločena Američanka, ki se ji je uspelo poročiti na britanski dvor, kar je privedlo do tega, da je bil Edward leta 1936 ob prestol.