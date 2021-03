Harry Styles bo v kratkem spoznal otroke Olivie Wilde

Harry Stylesnaj bi se že veselil srečanja z otroki svoje nove izbranke Olivie Wilde, s katero je v zvezi šele nekaj mesecev. Njuna zveza je, kljub temu, da je precej sveža, že zelo resna. Namreč zvezdnika nista čakala in že živita skupaj pod eno streho.

Harry in Olivia sta se spoznala na snemanju filma Don't Worry Darling, ki ga režira Olivia. Kot je za The Mirrorpovedal neimenovani vir blizu nekdanjega pevca, naj bi se Harry že zelo veselil, da bo spoznal igralkine otroke, poleg tega pa komaj čaka, da svoje novo dekle prestavi svoji mami, širši družini in prijateljem."Harry se zaveda, da so za Olivio njeni otroci vse, a se zelo veseli srečanja z njimi," je povedal vir.

Olivia ima dva otroka z nekdanjim partnerjem, igralcemJasonom Sudeikisom, in sicer šestletnega sina Otisa in štiriletno hčerkoDaisy.