Harry Styles in James Corden v domu neznanca posnela videospot

Priljubljeni pevec in voditelj sta uspešno izpeljala izziv — posnela sta videospot za skladbo s Stylesovega novega albuma, pri tem pa porabila samo 280 evrov. Zanimiv izdelek je nastal na domu neznanca v New Yorku, kjer je Styles večino časa preživel v kopalni kadi.

icon-expand Harry in James sta se na snemanju izjemno zabavala. FOTO: Profimedia

Harry Styles in James Corden sta ubila dve muhi na en mah. Za voditeljevo oddajo sta ustvarila obilo zanimive vsebine, ob tem pa posnela tudi videospot za novo skladbo priljubljenega pevca. The Late Late Show, ki ga Corden soustvarja s svojimi zanimivimi gosti, je bogatejši za uspešno akcijo. Harry je voditelju dovolil, da režira videospot za skladbo Daylight, ki se nahaja na novem studijskem izdelku z naslovom Harry's House. Znašla sta se pred posebnim izzivom — na voljo sta imela zgolj 280 evrov in samo tri ure časa.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Ob tem sta morala v New Yorku poiskati tudi nekoga, ki bi dovolil snemanje v svojem domu, kar ni bila lahka naloga, prvi dve ženski sta namreč ponudbo zavrnili, kar je sprožilo obilo smeha pri gledalcih šova. Corden se je izkazal s svojimi kreativnimi idejami. Styles je tako kar nekaj časa preživel v kopalni kadi in nasmejal s svojimi usmeritvami: ''Hočem, da to izpade izjemno seksi!'' Pevec je na pobudo novopečenega režiserja v spotu oponašal tudi Micka Jaggerja.