Harry Styles in Oliva Wilde sta spregovorila o negativnem odzivu oboževalk

Pevec se je z igralko prvič javno pokazal januarja 2021, po tem ko sta se spoznala na snemanju filma Ne skrbi, draga. Danes se zaradi njegovih oboževalcev soočata z mnogimi sovražnimi komentarji: "Nisem želel tega početi zato, da bi kogarkoli prizadel," pravi Harry Styles.

icon-expand Harry Styles in Olivia Wilde FOTO: Profimedia

Harry Styles in Olivia Wilde sta končno spregovorila o toksični negativnosti, ki jo oboževalci usmerjajo v njuno razmerje. 28-letnik je priznal, da se ob sovražnih komentarjih o njegovi 38-letni partnerki ne počuti preveč dobro. "Zelo težek občutek je, da to, da si z mano, pomeni tudi, da si v enem grdem kotičku Twitterja," je povedal nekdanji član skupine One Direction. "Smo peti sem si želel," je dodal. "Nisem želel tega početi zato, da bi kogarkoli prizadel."

icon-expand Harry Styles in Olivia Wilde FOTO: Instagram

Tudi Wildova je spregovorila in večino Stylesovih oboževalcev oklicala za globoko ljubeče ljudi in prvake prijaznosti. "Kar ne razumem o tej krutosti je to, da je ta način toksične negativnosti popolno nasprotje Harryja in tega, kar on pošilja v svet," je povedala igralka. "Ne verjamem, da ta negativna energija definira njegovo bazo obževalcev." Par je svoje razmerje delil z javnostjo januarja 2021, spoznala pa sta se že leto pred tem na snemanju filma Ne skrbi, draga, ki bo izšel letos septembra. Glede svojega razmerja sta bila vedno precej zasebna, Styles pa je priznal, da se s tem, ko se je z Wildovo pokazal v javnosti, ni odločil, da bosta imela javno razmerje.

icon-expand Harry Styles FOTO: Profimedia

Pevec se je branil tudi proti očitkom, da se poskuša prikupiti LGBTQA+ skupnosti: "Včasih mi rečejo: Vedno te v javnosti vidimo samo z ženskami!' in mislim, da me javno niso videli še z nikomer." Čeprav redko spregovori o svoji romanci z igralko, je omenil njuno delovno razmerje. "Izkušnja je bila čudovita, ko me je režirala Olivia," je povedal grammyjev nagrajenec o svojem prihajajočem filmu, kjer bo nastopil ob Florence Pugh. "Igranje je lahko včasih precej neudobno... potrebuješ veliko zaupanja, če se temu želiš popolnoma posvetiti. To, da lahko zaupaš režiserju, je pravi dar, zato mi je to zelo pomagalo." je povedal.