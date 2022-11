Glasbeni zvezdnik Harry Styles in igralka ter režiserka Olivia Wilde sta po skoraj dveh letih zaključila svojo skupno pot. Razhod para je dokončno potrdil ameriški PageSix, vir blizu bivših zaljubljencev pa je potrdil, da sta Harry in Olivia kljub končani zvezi še vedno dobra prijatelja.

Po tem, ko so se pred nekaj dnevi v tujih medijih pojavile govorice o koncu zveze Harryja Stylesa in Olivie Wilde, je sedaj ameriški PageSix potrdil razhod zvezdniškega para. "Harry je še vedno na turneji, Olivia pa se osredotoča na vzgojo otrok v Los Angelesu," je pojasnil neimenovani vir. To (razhod, op. a.) je bila skupna odločitev." V nadaljevanju je omenjen vir pojasnil, da sta zvezdnika kljub končani skupni poti še vedno dobra prijatelja, le da imata trenutno drugačne prioritete, ki so ju ločevale.

icon-expand Harry Styles in Olivia Wilde sta se razšla. FOTO: Profimedia

Harry in Olivia sta skupaj v javnost prvič stopila januarja 2021, po tem, ko sta se spoznala na snemanju filma Ne skrbi, draga. V času zveze sta bila večkrat tarča neprijaznih pripomb in komentarjev uporabnikov na spletu, med katerimi so prevladovale zagrete Harryjeve oboževalke, ki so trdile, da Olivia ni dovolj dobra za angleškega glasbenika.

O negativnosti na spletu je spregovoril celo glasbenik sam in pojasnil, kako težko je biti z njim v zvezi. "Zelo težek občutek je, da to, da si z mano, pomeni tudi, da si v enem grdem kotičku Twitterja," je povedal nekdanji član skupine One Direction. "Samo peti sem si želel," je dodal. "Nisem želel tega početi zato, da bi kogarkoli prizadel." Takrat se je oglasila tudi Wildova, ki je priznala, da v resnici ne razume, kako so lahko Harryjeve oboževalke tako toksične, medtem ko Harry pooseblja popolnoma nasprotne vrednote. "Ne verjamem, da ta negativna energija definira njegovo bazo oboževalcev."