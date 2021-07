Harry Styles in Olivia Wilde uživata na oddihu v Toskani

Harry Styles in Olivia Wilde skupaj preživljata tudi poletne počitnice. Par je bil na toskanskih ulicah videti izredno zaljubljeno, fotografije pa so hitro zaokrožile po spletu. Oboževalci, ki so nanju naleteli, so slike hitro objavili na družbenih omrežjih, tako so postale dosegljive za ostale radovedneže. Styles in Wildova sta se objeta sprehajala po obali mesteca Porto Ercole.