Harry Styles in razprodana Madison Square Garden dvorana z aplavzom za kraljico

Novica o smrti kraljice Elizabete II. je neprijetno presenetila tudi angleškega glasbenika Harryja Stylesa, ki se je po promociji filma Ne skrbi, draga na beneškem filmskem festivalu vrnil na svetovno turnejo. 28-letnik, ki je ob novici nastopal pred razprodano Madison Square Garden dvorano v New Yorku, se je pokojni vladarici domovine poklonil na prav poseben način.

"Prosim, pridružite se mi pri aplavzu," je dejal Harry Styles, ki se je s potezo poklonil tako kraljici kot njeni 70 let dolgi vladavini. Za bučen aplavz in vzklike, ki so za dobre pol minute napolnili razprodano znamenito newyorško dvorano, se je Styles na koncu zahvalil ter nadaljeval s šovom. Njegovo potezo pred večtisočglavo množico so na spletu pohvalili številni uporabniki in Angleža označili za spoštljivega in kulturnega človeka.

Styles še zdaleč ni edini zvezdnik, ki se je tako ali drugače poklonil najdlje vladajoči monarhinji. To so med drugim storili Elton John, Ozzy Osbourne, Helen Mirren, ki jo je upodobila v filmu in za vlogo prejela oskarja, Victoria Beckham in številni drugi.