Harry Styles in Zoë Kravitz naj bi bila po osmih mesecih zveze zaročena

Potem ko so igralko Zoë Kravitz pred dnevi v Londonu opazili z diamantnim prstanom na levem prstancu, so številni oboževalci nemudoma sklepali, da se je zaročila s pevcem Harryjem Stylesom. Zvezdnika vesele novice javno sicer še nista naslovila, so pa zdaj viri blizu njiju za tuje medije zatrdili, da gre za resnično novico in da se bosta v prihodnosti sprehodila pred oltar.
"Popolnoma je zaljubljen," je dejal vir o Harryju Stylesu za Page Six in dodal: "Zanjo bi skočil s pečine." Popolnoma zaljubljena pa naj bi bila tudi hči Lennyja Kravitza, zato naj ne bi novica o zaroki presenetila prav nikogar v njunem bližnjem krogu.
Zvezdnika so romantično začeli povezovati konec avgusta 2025, ko so ju opazili na sprehodu po Rimu, kjer sta se držala za roke. Istega meseca pa so ju med poljubljanjem ujeli v Londonu. Mesece pozneje naj bi Zoë Kravitz, ki je konec leta 2024 razdrla zaroko z igralcem Channingom Tatumom, svojim bližnjim že govorila, da je Styles njena sorodna duša. Zvezdnica je bila v preteklosti že poročena s Karlom Glusmanom. Nekdanji član skupine One Direction pa je bil pred tem v zvezi s Taylor Russell, Olivio Wilde, Kendall Jenner in Taylor Swift.
