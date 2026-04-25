Tuja scena

Harry Styles in Zoë Kravitz naj bi bila po osmih mesecih zveze zaročena

Los Angeles, 25. 04. 2026 09.30 pred 3 urami 1 min branja 1

Avtor:
E.K.
Harry Styles in Zoe Kravitz

Po številnih ugibanjih o diamantnem prstanu na roki Zoë Kravitz so viri zatrdili, da naj bi se igralka v prihodnje resnično poročila z glasbenikom Harryjem Stylesom. Ta naj bi bil v svojo izbranko popolnoma zaljubljen, novica o zaroki pa menda ni presenetila nikogar od njunih bližnjih. Čeprav novice javno še nista potrdila, viri blizu para trdijo, da je igralka v superzvezdniku našla svojo sorodno dušo.

Potem ko so igralko Zoë Kravitz pred dnevi v Londonu opazili z diamantnim prstanom na levem prstancu, so številni oboževalci nemudoma sklepali, da se je zaročila s pevcem Harryjem Stylesom. Zvezdnika vesele novice javno sicer še nista naslovila, so pa zdaj viri blizu njiju za tuje medije zatrdili, da gre za resnično novico in da se bosta v prihodnosti sprehodila pred oltar.

"Popolnoma je zaljubljen," je dejal vir o Harryju Stylesu za Page Six in dodal: "Zanjo bi skočil s pečine." Popolnoma zaljubljena pa naj bi bila tudi hči Lennyja Kravitza, zato naj ne bi novica o zaroki presenetila prav nikogar v njunem bližnjem krogu.

Preberi še Sta Zoë Kravitz in Harry Styles zaročena?

Zvezdnika so romantično začeli povezovati konec avgusta 2025, ko so ju opazili na sprehodu po Rimu, kjer sta se držala za roke. Istega meseca pa so ju med poljubljanjem ujeli v Londonu. Mesece pozneje naj bi Zoë Kravitz, ki je konec leta 2024 razdrla zaroko z igralcem Channingom Tatumom, svojim bližnjim že govorila, da je Styles njena sorodna duša. Zvezdnica je bila v preteklosti že poročena s Karlom Glusmanom. Nekdanji član skupine One Direction pa je bil pred tem v zvezi s Taylor Russell, Olivio Wilde, Kendall Jenner in Taylor Swift.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord
25. 04. 2026 12.20
Ta se pa res serijsko pali na starejše mamacitke - prej je bil z igralko Olivio Wilde, 10 let starejšo od njega. Zoe pa izgleda sedaj nujno pri 37ih rabi.. očeta svojih bodočih otrok.
bibaleze
