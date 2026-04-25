Harry Styles in Zoë Kravitz naj bi bila po osmih mesecih zveze zaročena

Potem ko so igralko Zoë Kravitz pred dnevi v Londonu opazili z diamantnim prstanom na levem prstancu, so številni oboževalci nemudoma sklepali, da se je zaročila s pevcem Harryjem Stylesom. Zvezdnika vesele novice javno sicer še nista naslovila, so pa zdaj viri blizu njiju za tuje medije zatrdili, da gre za resnično novico in da se bosta v prihodnosti sprehodila pred oltar.

"Popolnoma je zaljubljen," je dejal vir o Harryju Stylesu za Page Six in dodal: "Zanjo bi skočil s pečine." Popolnoma zaljubljena pa naj bi bila tudi hči Lennyja Kravitza, zato naj ne bi novica o zaroki presenetila prav nikogar v njunem bližnjem krogu.