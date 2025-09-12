Svetli način
Tuja scena

Harry Styles in Zoë Kravitz še naprej navdušujeta s pojavljanjem v javnosti

New York, 12. 09. 2025 14.09 | Posodobljeno pred 37 minutami

R. M.
1

Pevca Harryja Stylesa in igralko Zoë Kravitz so znova opazili skupaj v javnosti – tokrat na newyorškem letališču. Kljub nadetim sončnim očalom so ju njuni oboževalci nemudoma prepoznali.

Harry Styles in Zoë Kravitz, ki sta v preteklih dneh s pojavljanjem v javnosti potrdila, da se med njima nekaj plete, sta se tokrat skupaj pojavila na letališču JFK v New Yorku. Oba sta bila videti sproščena, s sončnimi očali na obrazu.

"Harry javno ne bi delil svoje zveze, če ne bi bila nekaj posebnega," je ob tem za Page Six dejal neimenovan vir iz glasbenih vod, ki je v preteklosti poslovno sodeloval s pevcem. Čeprav razmerju še nista dala etikete, pa sta v soboto drug drugega predstavila svojim prijateljem.

36-letnico in 31-letnika so skupaj prvič opazili nedavno v Rimu, ko sta se sprehajala po ulicah, hči pevca Lennyja Kravitza pa je Stylesa držala pod roko. Skupaj sta zatem odpotovala v London, kjer sta se poljubljala v enem od tamkajšnjih klubov.

