Harry Styles in Zoë Kravitz znova skupaj: 'Zagotovo sta par'

New York, 05. 09. 2025 11.01 | Posodobljeno pred 33 minutami

V tujih medijih so se nedavno pojavile prve fotografije Harryja Stylesa in Zoë Kravitz, ki so namigovale, da sta se zvezdnika romantično zapletla. Govorice o tem, da sta britanski pevec in ameriška igralka res par, sta sedaj potrdila tudi sama, ko sta se z roko v roki sprehodila po New Yorku.

Zoë Kravitz in Harry Styles svoje romance več ne skrivata. Britanskega pevca in ameriško igralko so skupaj opazili med sprehodom po newyorški soseski Brooklyn, kjer sta se držala za roke in se objemala. Kot je za Page Six povedala očividka, sta zvezdnika skupaj delovala zelo sproščena, saj sta se ves čas smejala in se šalila.

Harry Styles in Zoe Kravitz objeta v New Yorku.
Harry Styles in Zoe Kravitz objeta v New Yorku. FOTO: Profimedia

"Držala sta se za roke in se smejala. Delovala sta zelo sproščeno. On se je šalil, nato je nagnil svojo glavo, nato pa pogledal proti nebu. Ona se je na glas smejala," je povedala očividka in dodala, da ni bilo dvoma, da sta zvezdnika par.

36-letnico in 31-letnika so skupaj prvič opazili nedavno v Rimu, ko sta se skupaj sprehajala po ulicah, hči pevca Lennyja Kravitza pa je Stylesa držala pod roko. Skupaj sta odpotovala tudi v London, kjer sta se strastno poljubljala v enem od tamkajšnjih klubov.

