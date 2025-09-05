Harry Styles in Zoë Kravitz znova skupaj: 'Zagotovo sta par'

Zoë Kravitz in Harry Styles svoje romance več ne skrivata. Britanskega pevca in ameriško igralko so skupaj opazili med sprehodom po newyorški soseski Brooklyn, kjer sta se držala za roke in se objemala. Kot je za Page Six povedala očividka, sta zvezdnika skupaj delovala zelo sproščena, saj sta se ves čas smejala in se šalila.

"Držala sta se za roke in se smejala. Delovala sta zelo sproščeno. On se je šalil, nato je nagnil svojo glavo, nato pa pogledal proti nebu. Ona se je na glas smejala," je povedala očividka in dodala, da ni bilo dvoma, da sta zvezdnika par.

36-letnico in 31-letnika so skupaj prvič opazili nedavno v Rimu, ko sta se skupaj sprehajala po ulicah, hči pevca Lennyja Kravitza pa je Stylesa držala pod roko. Skupaj sta odpotovala tudi v London, kjer sta se strastno poljubljala v enem od tamkajšnjih klubov.