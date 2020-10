Harry Styles investiral v gradnjo nove arene v Manchestru

Ob napovedi projekta je Styles povedal, da se počuti, kot da je prišel domov. Navdušujejo ga tako priložnosti, ki jih bo projekt ustvaril, veseli pa se tudi svojega doprinosa mestu ter dejstva, da bo novo prizorišče omogočilo še več glasbenih dogodkov v živo. Po besedah predsednice razvoja pri OVG (podjetja, ki stoji za projektom, op. a.) Francesce Bodie imajo pri sprejemanju odločitev najprej v mislih navdušence in umetnike. "Na svetu trenutno ni umetnika, ki bi nam lahko pri snovanju prvovrstnih izkušenj za goste in umetnike svetoval bolje kot Harry Styles," je povedala.

Pri projektu se je priljubljeni glasbenik povezal s podjetjem Co-op, s to maloprodajno verigo iz rodnega kraja pa je tudi čustveno povezan, saj je v preteklosti ravno zanjo opravljal svojo prvo službo kot dostavljalec časopisov. To delo ga je zaposlovalo pred prelomnim nastopom v britanskem šovu X Factor, pot k slavi pa je pričel leta 2010 – ravno z uvodno avdicijo v domačem mestu.

Arena bo umeščena na kampus Etihad, ki ga ima v lasti nogometni klub Manchester City, in bo najbolj trajnostna arena v Evropi. V partnerstvu s Co-op naj bi prizorišče ustvarilo vsaj milijon evrov prihodkov letno. Manchester se sicer že ponaša z velikimi glasbenimi prizorišči, kot sta Manchester Arena in stadion Emirates Old Trafford. Manchester Arena je bila leta 2017 prizorišče bombnega napada po koncertu ameriške pevke Ariane Grande, v katerem je umrlo 22 ljudi, dober teden po tragediji pa je bil na stadionu Emirates Old Trafford dobrodelni koncert One Love Manchester v spomin na žrtve.