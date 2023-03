Harry Styles je lastnik najprivlačnejšega nasmeha na svetu

Najpomembnejši dejavnik lepega nasmeha so seveda zobje. "Logično je, da na naš nasmeh najbolj vpliva oblika, barva in razmerje med našimi zobmi. Zobje, ki so zaradi bolezni, zloma ali kariesa spremenili obliko ali barvo, morda so celo naravno ukrivljeni in deformirani, kvarijo estetski videz," je povedala zobozdravnica. Po njenih besedah popoln nasmeh sestavljajo simetrične ustnice, ki ob širokem nasmehu ne razkrivajo dlesni. Zobje morajo biti poravnani, spodnjih se pri nasmehu ne sme videti, obenem pa morajo biti beli.