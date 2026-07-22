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Tuja scena

Harry Styles le nekaj ur pred koncertom odpovedal nastop

São Paulo, 22. 07. 2026 12.58 pred 19 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
K.A.
Harry Styles

Brazilski oboževalci Harryja Stylesa so razočarani. Priljubljeni zvezdnik je namreč le nekaj ur pred odprtjem vrat stadiona MorumBIS, kjer se je že začela zbirati množica njegovih poslušalcev, odpovedal svoj koncert. Kot so sporočili organizatorji, je imel Britanec zdravstvene težave, zaradi katerih nastopa ni mogel izvesti.

Harry Styles je zaradi nenadnih zdravstvenih težav odpovedal torkov nastop v brazilskem Sao Paulu, ki je bil načrtovan za torek, 21. julij 2026. Njegovi brazilski oboževalci, ki so se močno veselili koncerta, so bili zato zelo razočarani, dodatno pa jih je razžalostilo tudi dejstvo, da se je odpoved zgodila le nekaj ur pred odprtjem vrat stadiona MorumBIS, kjer so se najbolj zvesti oboževalci že začeli zbirati.

Harry Styles je moral zaradi zdravstevnih težav odpovedati koncert v Braziliji.
Harry Styles je moral zaradi zdravstevnih težav odpovedati koncert v Braziliji.
FOTO: Profimedia

Kot je potrdil organizator dogodka, agencija Live Nation Brasil, je prišlo do nepričakovanih zdravstvenih težav, zaradi katerih pevec ni mogel nastopiti. Šlo naj bi za bolezen znotraj članov ekipe na turneji, specifičnih podrobnosti o stanju samega pevca pa niso razkrili. "Koncert, ki je bil načrtovan za torek na stadionu MorumBIS, je bil uradno preklican zaradi zdravstvenih zapletov znotraj osebja turneje," so potrdili pri Live Nation.

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Oboževalci bodo zaradi odpovedi termina prejeli povračilo kupnine, obenem pa jim je bila ponujena možnost prednostnega nakupa omejenega števila dodatnih mest za petkov koncert na isti lokaciji. Turneja Together, Together se bo po napovedih nadaljevala že v petek, 24. julija, po prvotno predvidenem urniku. Priljubljeni Britanec javno še ni komentiral situacije, zato podrobnejše informacije o zdravstvenem stanju njega in njegove ekipe ostajajo skrivnost. Javnost seveda zanima, kaj to pomeni za nadaljevanje južnoameriške turneje in stanje ostalih koncertnih datumov.

Zvezdnik na enem od 12 koncertov stadionu Wembley.
Zvezdnik na enem od 12 koncertov stadionu Wembley.
FOTO: Profimedia

Zvezdnik, nekoč član priljubljene skupine One Direction, se je pred leti podal na samostojno glasbeno pot, to pa je njegova že tretja velika koncertna turneja, ki beleži izjemno obiskanost povsod po svetu. Med vrhunce se uvršča kar 12 zaporednih nastopov v Londonu, kjer je na stadionu Wembley dosegel nov mejnik v glasbeni industriji. S tem dosežkom je namreč prekosil prejšnje rekorderje, zasedbo Coldplay, ki je leto poprej odigrala 10 koncertov. Takšen tempo več kot očitno zahteva svoj davek pri zdravju pevca in njegove ekipe.

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Zdravstvene težave na tako dolgih svetovnih turnejah niso redkost, saj ekipa potuje čez različne časovne pasove in se sooča z ogromnim fizičnim naporom. 32-letnik se je v preteklosti že srečeval z vnetjem glasilk in podobnimi težavami, a se je to na njegovo srečo in na srečo oboževalcev zgodilo malokrat.

Razlagalnik

One Direction je bila britansko-irska fantovska skupina, ustanovljena leta 2010 v okviru britanske televizijske oddaje The X Factor. Skupina, ki so jo sestavljali Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson in Zayn Malik, je postala globalni fenomen in ena najbolj prodajanih glasbenih zasedb vseh časov. Njihov uspeh je zaznamoval novo dobo v glasbeni industriji, saj so s pomočjo družbenih omrežij in predanih oboževalcev dosegli rekordne prodaje albumov ter razprodali stadione po vsem svetu, s čimer so ponovno obudili zanimanje za t. i. 'boy band' kulturo.

Stadion Wembley, ki se nahaja v Londonu, je eden najbolj znanih in največjih stadionov na svetu. Prvotni stadion je bil zgrajen leta 1923, leta 2007 pa je bil odprt popolnoma nov, sodoben objekt, ki sprejme kar 90.000 gledalcev. Wembley ni zgolj središče angleškega nogometa, temveč velja za eno najprestižnejših koncertnih prizorišč na svetu. Nastop na Wembleyju za glasbenike predstavlja pomemben mejnik v karieri, saj je zaradi svoje velikosti in zgodovinskega pomena simbol vrhunskega uspeha v glasbeni industriji.

Coldplay je britanska rock zasedba, ustanovljena leta 1996, ki je postala ena najbolj prepoznavnih in vplivnih skupin 21. stoletja. Znani so po svojih čustvenih besedilih, melodičnem zvoku in spektakularnih koncertnih nastopih, ki vključujejo napredno tehnologijo in vizualne efekte. Skupina je znana tudi po svojem prizadevanju za okoljsko trajnost na turnejah, s čimer postavljajo nove standarde za organizacijo velikih glasbenih dogodkov v glasbeni industriji.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Harry Styles koncert Brazilija São Paulo glasba Together Together turneja odpoved nastopa zdravje
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