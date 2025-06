Harry Styles na festivalu poljubljal neznano dekle?

Britanski zvezdnik Harry Styles zadnja leta preživlja v zasebnosti. Že tri leta je minilo, odkar je izdal svoj zadnji album Harry's House, prav tako v zadnjem obdobju ne nastopa. Pozorna očesa so ga večkrat opazila po različnih evropskih mestih. Med drugim je bil v Vatikanu v času izvolitve novega papeža Leona XIV.

Po poročanju britanskega tabloida The Sun, pisanje katerega povzema več tujih medijev, pa so zvezdnika ta vikend ujeli na priljubljenem britanskem glasbenem festivalu Glastonbury. V območju VIP so ga opazili med poljubljanjem neznanega dekleta.