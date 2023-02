Harry Styles na koncertu pil iz čevlja: Najbolj gnusna tradicija

Harry Styles nadaljuje s svojo koncertno turnejo, v sklopu katere je pred kratkim koncentriral v Avstraliji. V znak spoštovanja do svojih oboževalcev na tej celini se je pevec odločil za enega njihovih prepoznavnih običajev, in sicer pitje tekočine iz svojega čevlja. Obiskovalci koncerta so bili navdušeni, zvezdnik pa je priznal, da je to ena najbolj gnusnih tradicij, kar jih je kadarkoli videl. Posnetek običaja se je znašel tudi na družbenih omrežjih.

Harry Styles bi za svoje oboževalce naredil marsikaj, kar je nedavno dokazal na svojem koncertu v Avstraliji. V znak spoštovanja se je odločil izvesti enega izmed avstralskih običajev, in sicer je sredi nastopa iz svojega čevlja spil tekočino. Kot veleva tradicija, je nato premočen čevelj nosil do konca koncerta.

icon-expand Harry Styles je na koncertu v Avstraliji pil iz čevlja. FOTO: Profimedia

Oboževalci so bili nad njegovim dejanjem, ki ga imenujejo Shoey, navdušeni. Posnetki pevčevega dejanja so seveda takoj pojavili na družbenih omrežjih. Na enem izmed njih je jasno slišati, da Harry nad njihovo tradicijo ni bil najbolj navdušen. "To je ena najbolj nagnusnih tradicij, ki sem jim bil kadarkoli priča," je dejal zvezdnik in dodal, da se bo o tem maral pogovoriti s svojim terapevtom.

Priljubljeni pevec, ki je trenutno na svetovni koncertni turneji Love On Tour, je po dogodku dejal, da se počuti popolnoma drugače. "Počutim se kot druga oseba. Sram me je samega sebe. Zdi se mi tako osebno. Tako intimen trenutek, ki ga je treba deliti s toliko ljudi," se je pošalil Harry.

icon-expand Harry je na koncertu izvedel enega izmed avstralskih običajev. FOTO: Profimedia

Ni pa bil 29-letni pevec edini zvezdnik, ki se je med koncertom v Avstraliji odločil za tovrstno tradicijo. Med tistimi, ki so Shoey že poskusili, so tudi Machine Gun Kelly, Gerard Butler in Luke Bryan. Po tovrstnem običaju, ki ga vedno izvede ob zmagi, je znan predvsem dirkač razreda motoGP Jack Miller.