Harry Styles na koncertu presenetil s poklonom Dolly Parton

Harry Styles se je med koncertom v newyorškem Madison Square Gardnu poklonil pokojni glasbeni legendi Dolly Parton. 32-letni pevec je le dan po njeni smrti med nastopom v okviru turneje Together, Together oboževalcem povedal, da je bila Dolly ena od glasbenic, ki so ga skozi leta navdihovale. "Rad bi se iskreno zahvalil vsem glasbenikom, ki so me skozi leta navdihovali. Dolly, radi te imamo. Najlepša hvala," je pevec dejal množici, ki se je na njegove besede odzvala z glasnim vzklikanjem.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Le nekaj sekund pozneje je po dvorani zadonela uspešnica Dolly Parton iz leta 1974 I Will Always Love You. Styles pesmi ni prepeval v mikrofon, temveč je občinstvo pozval, naj ob baladi zapleše. Med obiskovalci koncerta je bila tudi njegova zaročenka Zoë Kravitz, ki je med njegovim nastopom veselo plesala in prepevala.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Glasbeni legendi se je istega večera z isto pesmijo poklonil tudi John Mayer. 48-letni glasbenik je med nastopom v klubu Stephen Talkhouse v Amagansettu svoj koncert zaključil z izvedbo skladbe I Will Always Love You na kitari.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Dolly Parton je umrla 25. avgusta, stara 80 let, po kratkem boju z rakom. Novico o smrti glasbenice je na njenem Instagram profilu sporočil nečak Bryan Seaver, ki ga je country zvezda že pred leti prosila, naj bo prav on tisti, ki bo javnosti nekoč sporočil novico o njeni smrti. Styles in Mayer še zdaleč nista edina zvezdnika, ki sta se po njeni smrti poklonila glasbeni ikoni. Od nje so se poslovili tudi Beyoncé, Taylor Swift, Miley Cyrus in številni drugi glasbeniki.

Le nekaj dni pred smrtjo je pokojna pevka spregovorila o svojem zdravstvenem stanju in priznala, da se je njeno zdravje poslabšalo po smrti moža Carla Deana, ki je umrl marca 2025. "Če govorim resno, čeprav še vedno okrevam, še vedno delam!" je povedala za ameriške medije in dodala: "Saj me poznate. Kot sem že velikokrat rekla, s svojimi sanjami sem se spravila v položaj, ko imam še toliko stvari, ki jih želim doseči, zato bom delala, dokler bom lahko, da jih uresničim."

Harry Styles na koncertu presenetil s poklonom Dolly Parton FOTO: AP