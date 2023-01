Harry Styles na odru strgal hlače, med obiskovalci koncerta tudi Jennifer Aniston

Na nedavnem koncertu, na katerem so bili med obiskovalci tudi mnogi znani obrazi, kot so Jennifer Aniston, Kylie Jenner, Trevor Noah in Ellen DeGeneres, je Harry Styles na odru doživel prav neprijetno nezgodo. Med prepevanjem ene od svojih skladb, v katero se je tako vživel, da je padel na kolena, si je raztrgal hlače in to prav na mednožju. Nastop je tako nadaljeval pokrit z brisačo, oboževalci pa njegove nesreče nikakor niso mogli pozabiti, kar so z zabavnimi komentarji dali vedeti tudi na družbenih omrežjih.

Nedavni koncert v Inglewoodu bo priljubljenemu pevcu Harryju Stylesu zagotovo ostal v prav posebnem spominu, pa ne samo zaradi zvezdniške zasedbe, ki ga je spremljala iz občinstva, temveč tudi zaradi neprijetne nezgode. Zvezdniku so se namreč med prepevanjem pesmi Music for a Sushi Restaurant raztrgale hlače. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Velika razpoka pri mednožju je nastala, ko je Harry med petjem padel na kolena. 28-letnik si je z roko takoj prekril strgani del, na obrazu pa se mu je videlo, da je sila šokiran nad dogodkom, zelo jezen pogled pa je namenil tudi svojemu bendu. Za preostanek nastopa si je raztrgan del prekril z brisačo. icon-expand Harry Styles si bo svoj zadnji koncert zapolnil po strganih hlačah. FOTO: Profimedia Neprijetno situacijo je posnelo veliko oboževalcev, ki so videe delili tudi na družbenih omrežjih. Med komentarji se je našlo tudi veliko takih, ki so pevca začeli zbadati, da je to naredil zato, ker je bila med občinstvom igralka Jennifer Aniston. Nekdanji član skupine One Direction je namreč nekoč priznal, da je bila prav ona njegova prva zvezdniška simpatija. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke "Harryjeva prva zvezdniška simpatija Jennifer Aniston je nocoj v občinstvu. On je kralj, raztrgal si je hlače pred njo," je zapisal eden ob sledilcev, drugi pa je dodal: "Če bi bil Harry, bi se samo, če bi pomislil, da bi si strgal hlače pred Jennifer Aniston, raje predčasno upokojil." icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Nekdanja zvezdnikova simpatija pa ni bila edina od znanih, ki so si privoščili sproščen večer ob zvokih Stylesove glasbe. Med občinstvom so sedeli tudi Kylie Jenner, Trevor Noah in Ellen DeGeneres. Prav voditeljica je bila tista, ki je pred leti iz Harryja izvabila priznanje o njegovi zaljubljenosti v 53-letno igralko, znano iz serije Prijatelji. PREBERI ŠE Ekipo Harryja Stylesa v Braziliji napadli in oropali oboroženi moški Harry je svetovno turnejo z naslovom Love on Tour, v sklopu katere je nastopil na omenjenem koncertu, začel septembra 2021, končal pa jo bo letos julija.