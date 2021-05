Harry Styles na rdeči preprogi s torbico

Glasbenik Harry Styles se je udeležil letošnje podelitve glasbenih nagrad brit, kjer je tudi slavil. Zvezdnik je na rdeči preprogi blestel v suknjiču in hlačah italijanske modne hiše Gucci, svoj videz pa je dopolnil z rjavo usnjeno torbico.

icon-expand Harry Styles je prejel nagrado za najboljšo britansko skladbo. FOTO: Profimedia

Harry Styles je k svoji zbirki nagrad dodal še en kipec in nepozaben videz z rdeče preproge. 27-letni glasbenik, nekdanji član fantovske skupineOne Direction, je osvojil svoj drugi brit v samostojni karieri in tako domov odnesel nagrado za najboljši britanski singel leta za pesem Watermelon Sugar iz njegovega drugega studijskega albuma Fine Line.

Na rdeči preprogi pa je modne kritike in oboževalce navdušil tudi v drzni opravi modne hiše Gucci, ki jo je skombiniral z rjavo torbico – z modnim kosom, ki bi ga običajno izbrale ženske. Harry je navdušil s svojim retro videzom iz 70. let, in sicer v elegantni jakni iz volne in svile ter z barvno ujemajočimi hlačami na zvonec. Svoj videz je dopolnil s semiš supergami in se okitil s kar nekaj prstani, največ pozornosti pa je bil seveda delež pri izbiri rjave usnjene torbice z bambusovim ročajem.

Glasbenik je nedavno poziral za posebno kampanjo modne hiše Gucci, katere obraz je Harry postal leta 2018. Zvezdnik je sedel na kavču ob slavnem voditelju Jamesu Cordnu, ob sebi pa imel črno Guccijevo usnjeno torbico Jackie 1961 in plašč iz umetnega krzna. Harry, ki je zaigral v filmu Don't Worry Darling, je v zadnjem času postal modna ikona na rdečih preprogah in naslovnicah revij ter s svojim slogom oblačenja rušil norme in poskrbel za premik v modni družbi. "Če ne nosiš (nečesa) zgolj zato, ker gre za ženska oblačila, si zapreš cel svet čudovitih oblačil,"je Styles povedal za Variety. "In mislim, da je vznemirljivo zdaj prav to, da lahko nosite tisto, kar vam je všeč. Ni nujno, da je to X ali Y. Te meje postajajo vedno bolj zabrisane.''

"Ko odstraniš miselnost, da obstajajo oblačila za moške in oblačila za ženske, odstraniš tudi prepreke in si odpreš prostor za igranje," paje novembra lani v intervjuju zaVoguepojasnil zvezdnik, ki se ne obremenjuje in ne kategorizira oblačil. Vseeno mu je, ali gre za moška ali ženska oblačila. Tisto, kar mu je všeč, izbere in obleče. 27-letni Harry je sicer prvo nagrado brit prejel leta 2018 za britanski videospot letaSign of the Times. Zvezdnik se je podelitev nagrad udeležil ravno med snemanjem drame My Policeman, v kateri nastopa skupaj z Emmo Corrin in Rupertom Everettom.