Harry Styles naj bi bil žrtev roparja z nožem

Metropolitanska policija je za E! News dejala, da so v soboto prejeli več prijav, da se je v petek pozno zvečer na ulici Spaniards v Hampsteadu zgodil rop. "V prijavah so navedli, da je k moškemu, staremu okoli 20 let, pristopil nek drug moški in mu grozil z nožem. Kljub kraji gotovine žrtev ni bila poškodovana," so še dodali.

Tuji mediji pa zdaj poročajo, da naj bi bila žrtev ropa pevec Harry Styles. Ko naj bi se ta v poznih večernih urah potepal v območju Hampstead, naj bi do njega pristopil moški, mu grozil z nožem in od njega zahteval gotovino. "Na vse skupaj se je odzval mirno, mu hitro dal vso gotovino in skušal tako sebe kot moškega ohraniti mirnega," poroča Mirror Online, kjer so zapisali, da je bil Harry po incidentu vidno pretresen.

V zvezi s primerom niso aretirali še nikogar, preiskave pa še vedno potekajo.